"У него действующий контракт, но...", - в ЛНЗ высказались о будущем Григорчука

Новый исполняющий обязанности генерального директора ЛНЗ Василий Каюк высказался о работе главного тренера команды Романа Григорчука.

"У Романа Иосифовича есть действующий контракт, выполняет свою работу. На данный момент у него есть кредит доверия от нашего руководства. Но опять же – это футбол. Мы не можем говорить наперед. На сегодняшний день он является тренером и выполняет свою работу", – сказал Каюк.