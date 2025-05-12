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"У него действующий контракт, но...", - в ЛНЗ высказались о будущем Григорчука
Команда не выигрывает 7 матчей подряд
Фото: ФК ЛНЗ
Новый исполняющий обязанности генерального директора
"У Романа Иосифовича есть действующий контракт, выполняет свою работу. На данный момент у него есть кредит доверия от нашего руководства. Но опять же – это футбол. Мы не можем говорить наперед. На сегодняшний день он является тренером и выполняет свою работу", – сказал Каюк.
ЛНЗ занимает 12-е место в таблице УПЛ. Безвыигрышная серия черкасского клуба составляет уже 7 матчей.
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