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"У него действующий контракт, но...", - в ЛНЗ высказались о будущем Григорчука

Премьер-лига

Команда не выигрывает 7 матчей подряд

"У него действующий контракт, но...", - в ЛНЗ высказались о будущем Григорчука

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Новый исполняющий обязанности генерального директора ЛНЗ Василий Каюк высказался о работе главного тренера команды Романа Григорчука.

"У Романа Иосифовича есть действующий контракт, выполняет свою работу. На данный момент у него есть кредит доверия от нашего руководства. Но опять же – это футбол. Мы не можем говорить наперед. На сегодняшний день он является тренером и выполняет свою работу", – сказал Каюк.

ЛНЗ занимает 12-е место в таблице УПЛ. Безвыигрышная серия черкасского клуба составляет уже 7 матчей.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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