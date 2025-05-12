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Журналист: После интервью Супряги его в Заре уже не будет
Зачем тогда брали?
Фото: ФК Зоря Луганськ
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик высказал версию, почему не играет за "Зарю" арендованный у "Динамо" форвард Владислав Супряга.
"После интервью, которое дал Владислав пару недель назад, ему в "Заре" сказали, что, наверное, уже не нужно приезжать. Очень откровенное интервью. Каждый футболист может выразить все, что хочет, а клуб воспринимать так же, как хочет. Я так понимаю, что после этого интервью Супряги в "Заре" уже не будет.
Для меня удивительно, потому что братья футболиста и практически его не использовать... Зачем тогда брали? Тем более что я знаю, что к Супряге был интерес со стороны "Александрии" летом. Было подтверждение на высоком уровне, поверьте мне", – сказал журналист.
Добавим, что Супряга провел 10 матчей в составе "Зари". Арендное соглашение с луганчанами истекает 30 июня 2025 года.
Ранее футболист в интервью недоумевал, почему он не играет за "Зарю":
"Сборы я провел хорошо, забивал голы, отдавал ассисты. Но как только приехал в Киев, что-то там изменилось. И я не знаю, что. Я приехал и на следующий матч я в запасе.
И мне ноль слов о том, почему я не играю, что произошло. Думаю, что в этом есть не только игровая составляющая", - говорил Супряга.
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