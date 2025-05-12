  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: После интервью Супряги его в Заре уже не будет

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: После интервью Супряги его в Заре уже не будет

Премьер-лига
Обновлено

Зачем тогда брали?

Журналист: После интервью Супряги его в Заре уже не будет

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик высказал версию, почему не играет за "Зарю" арендованный у "Динамо" форвард Владислав Супряга.

Читайте также"Не только игровая составляющая". Супряга - о своей ситуации в Заре

"После интервью, которое дал Владислав пару недель назад, ему в "Заре" сказали, что, наверное, уже не нужно приезжать. Очень откровенное интервью. Каждый футболист может выразить все, что хочет, а клуб воспринимать так же, как хочет. Я так понимаю, что после этого интервью Супряги в "Заре" уже не будет.

Для меня удивительно, потому что братья футболиста и практически его не использовать... Зачем тогда брали? Тем более что я знаю, что к Супряге был интерес со стороны "Александрии" летом. Было подтверждение на высоком уровне, поверьте мне", – сказал журналист.

Добавим, что Супряга провел 10 матчей в составе "Зари". Арендное соглашение с луганчанами истекает 30 июня 2025 года.

Ранее футболист в интервью недоумевал, почему он не играет за "Зарю":

"Сборы я провел хорошо, забивал голы, отдавал ассисты. Но как только приехал в Киев, что-то там изменилось. И я не знаю, что. Я приехал и на следующий матч я в запасе.

И мне ноль слов о том, почему я не играю, что произошло. Думаю, что в этом есть не только игровая составляющая", - говорил Супряга.

По теме
yellow-arrow
Известны лучшие и худшие матчи по количеству просмотров нынешнего сезона УПЛ
yellow-arrow
"У него действующий контракт, но...", - в ЛНЗ высказались о будущем Григорчука
yellow-arrow
Ракицкий за свои деньги восстановил работу бани на базе Черноморца
Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости