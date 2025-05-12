Журналист: После интервью Супряги его в Заре уже не будет

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик высказал версию, почему не играет за "Зарю" арендованный у "Динамо" форвард Владислав Супряга.

"После интервью, которое дал Владислав пару недель назад, ему в "Заре" сказали, что, наверное, уже не нужно приезжать. Очень откровенное интервью. Каждый футболист может выразить все, что хочет, а клуб воспринимать так же, как хочет. Я так понимаю, что после этого интервью Супряги в "Заре" уже не будет.

Для меня удивительно, потому что братья футболиста и практически его не использовать... Зачем тогда брали? Тем более что я знаю, что к Супряге был интерес со стороны "Александрии" летом. Было подтверждение на высоком уровне, поверьте мне", – сказал журналист.