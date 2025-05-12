Премьер-лига
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Известны лучшие и худшие матчи по количеству просмотров нынешнего сезона УПЛ
Статистика просмотров матчей УПЛ
upl.ua
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко привел статистику наибольших и наименьших просмотров матчей текущего сезона на УПЛ ТБ.
- 1 место: матч "
Шахтер" – "Динамо" (692 тысячи просмотров)
- 2 место: "Кривбасс" – "Динамо" (355 тысяч)
- 3 место: "Динамо" - "Карпаты" (354 тысячи)
- 4 место: "Александрия" – "Динамо" (349 тысяч)
- 5 место: "Динамо" – "Шахтер" (331 тысяча)
Среди худших по просмотрам такие матчи:
- "Ворскла" – "Ингулец" – 37 тысяч
- "Ворскла" – "Левый Берег" – 40 тысяч
- "Рух" – "Черноморец" - 41 тысяча
- "Колос" – ЛНЗ – 49 тысяч
- "Оболонь" – "Колос" – 50 тысяч
Напомним, что домашние матчи "Динамо" также транслируют ресурсы клуба и 1+1 Media.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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