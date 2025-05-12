  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известны лучшие и худшие матчи по количеству просмотров нынешнего сезона УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны лучшие и худшие матчи по количеству просмотров нынешнего сезона УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Статистика просмотров матчей УПЛ

Известны лучшие и худшие матчи по количеству просмотров нынешнего сезона УПЛ

upl.ua

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко привел статистику наибольших и наименьших просмотров матчей текущего сезона на УПЛ ТБ.

  • 1 место: матч "Шахтер" – "Динамо" (692 тысячи просмотров)
  • 2 место: "Кривбасс" – "Динамо" (355 тысяч)
  • 3 место: "Динамо" - "Карпаты" (354 тысячи)
  • 4 место: "Александрия" – "Динамо" (349 тысяч)
  • 5 место: "Динамо" – "Шахтер" (331 тысяча)

Среди худших по просмотрам такие матчи:

  • "Ворскла" – "Ингулец" – 37 тысяч
  • "Ворскла" – "Левый Берег" – 40 тысяч
  • "Рух" – "Черноморец" - 41 тысяча
  • "Колос" – ЛНЗ – 49 тысяч
  • "Оболонь" – "Колос" – 50 тысяч

Напомним, что домашние матчи "Динамо" также транслируют ресурсы клуба и 1+1 Media.

По теме
yellow-arrow
Журналист: После интервью Супряги его в Заре уже не будет
yellow-arrow
"У него действующий контракт, но...", - в ЛНЗ высказались о будущем Григорчука
yellow-arrow
Ракицкий за свои деньги восстановил работу бани на базе Черноморца
Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ЛНЗ (Черкассы) УПЛ ТВ Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости