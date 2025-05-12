Известно, кто де-факто будет руководить Полесьем до конца сезона

Утром 12 мая " Полесье " официально объявило об увольнении главного тренера Имада Ашура и прекращении сотрудничества с его штабом.

Формально до завершения сезона руководить командой будет наставник U-19 Александр Максимов. Но как пишет ТаТоТаке, фактически работать с командой будет Владимир Кныш – бывший помощник Юрия Калитвинцева, Сергея Шищенко и Имада Ашура.

Также произошли значительные перестановки ив тренерском штабе "Полесья" - в команду должны вернуться Сергей Пинчук и Андрей Гитченко, а тренер вратарей Михаил Федунов сохранит свой пост. А вот шеф-скаут клуба Анатолий Волков отстранен от обязанностей.

Напомним, что в двух последних турах УПЛ "Полесье" сыграет с "Зарей" и "Кривбассом".