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Известно, кто де-факто будет руководить Полесьем до конца сезона

Премьер-лига

Это не тренер U-19 Александр Максимов

Известно, кто де-факто будет руководить Полесьем до конца сезона

instagram.com/fcpolissya

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Утром 12 мая "Полесье" официально объявило об увольнении главного тренера Имада Ашура и прекращении сотрудничества с его штабом.

Формально до завершения сезона руководить командой будет наставник U-19 Александр Максимов. Но как пишет ТаТоТаке, фактически работать с командой будет Владимир Кныш – бывший помощник Юрия Калитвинцева, Сергея Шищенко и Имада Ашура.

Также произошли значительные перестановки ив тренерском штабе "Полесья" - в команду должны вернуться Сергей Пинчук и Андрей Гитченко, а тренер вратарей Михаил Федунов сохранит свой пост. А вот шеф-скаут клуба Анатолий Волков отстранен от обязанностей.

Напомним, что в двух последних турах УПЛ "Полесье" сыграет с "Зарей" и "Кривбассом".

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Владимир Кныш Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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