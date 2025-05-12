Не из Шахтера и Динамо. Эксперт назвал пару лучших центрбеков и лучшего кипера УПЛ

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о прогрессе "Александрии" в нынешнем сезоне.

"Здесь я больше отметил бы прогресс тренера и его штаба — пять баллов. В прошлом чемпионате "Александрия" длительное время находилась среди претендентов на вылет, но финиш сезона ей удался. Редко такое бывает, что уже в следующем чемпионате этот коллектив боролся бы за самые высокие места. Также стабильная игра позволила прогрессировать многим футболистам. Это касается Ивана Калюжного, Александра Мартынюка. А пара центральных защитников Артем Шабанов — Мигель Кампос — лучшая в лиге. Кстати, и вратарь Георгий Ермаков не заслуженно не отмечается в прессе. Это сейчас один из лучших голкиперов в УПЛ.

Другое дело, что перспективность этого состава мне видится не очень хорошей. Много побед было в один мяч, на волевых усилиях, а это потому, что команда возрастная. Думаю, в клубе это понимают, что повторить это достижение будет очень сложно. "Карпаты", кстати, мне видятся более перспективным коллективом", - сказал Федорчук.