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Не из Шахтера и Динамо. Эксперт назвал пару лучших центрбеков и лучшего кипера УПЛ
Все - из Александрии
Фото: ФК Олександрія
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о прогрессе "Александрии" в нынешнем сезоне.
"Здесь я больше отметил бы прогресс тренера и его штаба — пять баллов. В прошлом чемпионате "Александрия" длительное время находилась среди претендентов на вылет, но финиш сезона ей удался. Редко такое бывает, что уже в следующем чемпионате этот коллектив боролся бы за самые высокие места. Также стабильная игра позволила прогрессировать многим футболистам. Это касается Ивана Калюжного, Александра Мартынюка. А пара центральных защитников Артем Шабанов — Мигель Кампос — лучшая в лиге. Кстати, и вратарь Георгий Ермаков не заслуженно не отмечается в прессе. Это сейчас один из лучших голкиперов в УПЛ.
Другое дело, что перспективность этого состава мне видится не очень хорошей. Много побед было в один мяч, на волевых усилиях, а это потому, что команда возрастная. Думаю, в клубе это понимают, что повторить это достижение будет очень сложно. "Карпаты", кстати, мне видятся более перспективным коллективом", - сказал Федорчук.
Напомним, что после 28 туров "Александрия" идет на 2-м месте в турнирной таблице, отставая от "Динамо" на 5 очков, и на столько же опережая "Шахтер".
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