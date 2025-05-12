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Не из Шахтера и Динамо. Эксперт назвал пару лучших центрбеков и лучшего кипера УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Все - из Александрии

Не из Шахтера и Динамо. Эксперт назвал пару лучших центрбеков и лучшего кипера УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о прогрессе "Александрии" в нынешнем сезоне.

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"Здесь я больше отметил бы прогресс тренера и его штаба — пять баллов. В прошлом чемпионате "Александрия" длительное время находилась среди претендентов на вылет, но финиш сезона ей удался. Редко такое бывает, что уже в следующем чемпионате этот коллектив боролся бы за самые высокие места. Также стабильная игра позволила прогрессировать многим футболистам. Это касается Ивана Калюжного, Александра Мартынюка. А пара центральных защитников Артем Шабанов — Мигель Кампос — лучшая в лиге. Кстати, и вратарь Георгий Ермаков не заслуженно не отмечается в прессе. Это сейчас один из лучших голкиперов в УПЛ.

Другое дело, что перспективность этого состава мне видится не очень хорошей. Много побед было в один мяч, на волевых усилиях, а это потому, что команда возрастная. Думаю, в клубе это понимают, что повторить это достижение будет очень сложно. "Карпаты", кстати, мне видятся более перспективным коллективом", - сказал Федорчук.

Напомним, что после 28 туров "Александрия" идет на 2-м месте в турнирной таблице, отставая от "Динамо" на 5 очков, и на столько же опережая "Шахтер".

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Олег Федорчук ФК Александрия Артем Шабанов Георгий Ермаков Мигель Кампос
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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