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Кредит доверия не бесконечный? Известно, кто может заменить Григорчука в ЛНЗ
ЛНЗ при Григорчуке пока что не впечатляет
Фото: ФК ЛНЗ
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский заявил, что кредит доверия к главному тренеру ЛНЗ Роману Григорчуку не такой уж бесконечный, и даже назвал возможного сменщика Романа Иосифовича.
"В кого я больше верю в ЛНЗ, если будет смена тренера, то, как ни странно, из того, что я слышал, называется имя Виталия Пономарева.
Это может кого-нибудь удивить. Однако, как я понимаю, в ЛНЗ хотят строить что-нибудь системное и завязанное на академии. Там очень удачный 2009 год. Еще Андрей Колесник рассказывал в одном из своих последних интервью в должности генерального директора о плане, что где-то условно лет за пять скелет стартового состава, это будут те ребята, которые сейчас нормально разрывают в ДЮФЛ на уровне U-15 и U-16.
"Рух" – это структура, которую со своим стилем, возможно, контроверсионными подходами, но создал Пономарев", – сказал Спиваковский.
Напомним, что ЛНЗ на данный момент занимает 12-е место в таблице УПЛ, а безвыигрышная серия черкасского клуба составляет уже 7 матчей.
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