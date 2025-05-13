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Капитан Левого Берега: Хотели вырвать победу, а вместо этого пропустили
Руслан Дедух - о матче с Ингульцом
fclb.com.ua
Капитан "Левого Берега" Руслан Дедух прокомментировал
"Хотели вырвать победу, а вместо этого пропустили в компенсированное время. Сейчас в наши ворота залетает почти все. Мы выдержим этот непростой период и будем бороться до конца.
Сейчас сложно что-либо комментировать, но очень досадно проигрывать такие матчи. Мне лично после продолжительной паузы было непросто возвращаться. Не должен был так долго пропускать, но уже ничего не изменишь. Чувствую на себе большую ответственность. Впереди нас ждут два решающих матча", – резюмировал Дедух.
Напомним, что по итогам матча «Левый Берег» опустился в зону вылета, а "Ингулец" наоборот, поднялся в зону переходных матчей.
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