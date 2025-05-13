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Капитан Левого Берега: Хотели вырвать победу, а вместо этого пропустили

Премьер-лига

Руслан Дедух - о матче с Ингульцом

Капитан Левого Берега: Хотели вырвать победу, а вместо этого пропустили

fclb.com.ua

Новина українською

Капитан "Левого Берега" Руслан Дедух прокомментировал матч 28-го тура УПЛ с "Ингульцом" (1:2).

"Хотели вырвать победу, а вместо этого пропустили в компенсированное время. Сейчас в наши ворота залетает почти все. Мы выдержим этот непростой период и будем бороться до конца.

Сейчас сложно что-либо комментировать, но очень досадно проигрывать такие матчи. Мне лично после продолжительной паузы было непросто возвращаться. Не должен был так долго пропускать, но уже ничего не изменишь. Чувствую на себе большую ответственность. Впереди нас ждут два решающих матча", – резюмировал Дедух.

Напомним, что по итогам матча «Левый Берег» опустился в зону вылета, а "Ингулец" наоборот, поднялся в зону переходных матчей.

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Ингулец (Петрово) Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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