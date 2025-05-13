MVP имени Чачуа, опыт Ракицкого, фланги Карпат, представители аутсайдеров и африканские легионеры. Символическая сборная 28-го тура УПЛ

Родная УПЛ на всех парах летит к своему логическому финалу! Украинские клубы успешно и без форс-мажоров отыграли уже очередной, 28-й по счету в этой кампании, тур.

Прежде всего он запомнился "нулями" в исполнении отечественных мастодонтов - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". "Горняки" не сумели в дерби обыграть луганскую "Зарю", а "бело-синие" ничего не сумели предложить впереди для житомирского "Полесья". Кстати, в итоге, та ничья "волков" привела к отставке их уже бывшего главного тренера в лице Имада Ашура.

При этом "Александрия" осечками вышеупомянутых грандов не сумела воспользоваться, и в компенсированное время потеряла очки в противостоянии с львовскими "Карпатами", которые сумели пробиться в топ-4. Более того, "львы" под руководством Владислава Лупашко стали единственной командой из первой шестерки, которой удалось победить. Поскольку криворожский "Кривбасс" также потерпел фиаско в прошедший уик-энд - от ковалевского "Колоса".

Интриги также в контексте борьбы за выживание на последние два тура добавила волевая победа одесского "Черноморца" - "моряки" Александра Кучера оформили результативный камбэк в игре с полтавской "Ворсклой".

А довершила минувший тур битва аутсайдеров - очный матч "Ингульца" и "Левого Берега", триумфатором из которого вышла как раз команда Василия Кобина. Благодаря этим трем очкам, представитель поселка Петрово в конце концов за долгое время сумел выбраться из зоны вылета.

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Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 28-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Александр Сапутин ("Заря")

Если бы не поражение "Александрии", по сути надежная игра голкипера луганчан окончательно похоронила бы надежды (математические шансы, будет точнее сказать) донецкого "Шахтера" на серебро в этом сезоне. Сапутин выдал по-настоящему мощный перформанс против звездной атаки еще действующего чемпиона. В частности, первый номер "Зари" при нулевом счете парировал опасные удары бразильских вингеров "горняков": Педриньо и Кевина. Если бы не Александр, то последний бы реализовал в том эпизоде выход один на один.

Альтернатива: Иван Пахолюк ("Колос") / Руслан Нещерет ("Динамо"). Оба молодых голкипера на отлично справились со своими непосредственными обязанностями. Вратарь лидера чемпионата надежно отстоял и сохранил свои ворота "сухими" против амбициозного "Полесья". Впрочем, в отличие от стража ворот ковалевцев, команде Руслана победить не удалось. Поэтому, здесь прежде всего отметим представителя "Колоса". 21-летний уроженец Ирпеня потянул несколько опасных ударов от игроков "Кривбасса", сыграл уверенно на линии и не пропустил от команды, которая до этого за 2 матча забила 7 голов.

Центральный защитник: Никита Бурда ("Колос")

Это уже не первое попадание воспитанника "Динамо" в наши символические сборные после второго прихода Руслана Костышина в ковалевский клуб. Новый-старый наставник вернул опытного Никиту в основу своей команды - за что тот сполна и отплачивает своей надежной игрой в обороне. Так произошло и в матче против криворожского "Кривбасса". Бурда сыграл против команды Юрия Вернидуба полный поединок и нивелировал всю угрозу которая поступала от футболистов в составе бронзового призера по итогам предыдущей кампании УПЛ.

Альтернатива: Мигель Кампос ("Александрия") / Мозес Жаржу ("Черноморец"). В отличие от вышеупомянутого конкурента по позиции, эти два легионера сумели отличиться забитыми мячами в своих поединках. Впрочем, не сумели помочь своим командам не пропустить - поэтому, лишь в качестве альтернативы. В частности, португалец хоть и открыл счет дальним выстрелом с 25-ти метров против львовских "Карпат", однако заметно "начудил" в защите, что вылилось в итоговое поражение команды Руслана Ротаня. В свою очередь, африканский центрбек тоже не блистал надежностью, однако именно его точный удар принес "морякам" такие важные в контексте борьбы за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе три очка.

Центральный защитник: Ярослав Ракицкий ("Черноморец")

Ветеран украинского футбола снова был вынужден спасать одесскую команду и своего бывшего партнера по обороне Александра Кучера от тотального провала. 35-летний защитник ощутимо помог "морякам" не пропустить больше одного мяча от полтавской "Ворсклы". Это позволило одесситам во втором тайме больше атаковать, и как следствие - увезти из Полтавы три очка. В одном из эпизодов Ракицкий в своем фирменном стиле выполнил классную разрезную передачу из глубины, вернулся в защиту и в подкате эффектно выбил мяч. Еще может дать фору молодым Ярослав, хех! Кроме того, возрастной защитник всегда подчищал за партнерами и исправлял их огрехи. А также поучаствовал во втором голе "Черноморцев" - в частности, традиционно выполнил длинную передачу, начав ту атаку.

Центральный защитник: Олег Горин ("Рух")

Виталий Пономарев снова доверил место в центре обороны для 25-летнего Олега, и тот не подкачал. Горин в энергозатратном режиме отбегал полный матч против ровенского "Вереса" и забил второй мяч львовян, который и снял все вопросы на счет победителя той пары. К слову, этот мяч стал первым для Горина в этом сезоне УПЛ, да и вообще в футболке "Руха".

Пара фулбеков: Павел Полегенько и Денис Мирошниченко ("Карпаты").

Дуэт фланговых защитников "львов" нельзя разделять и нужно рассматривать как единое целое. Единый механизм тренерских идей Владислава Лупашко. Павел ничего не дал сделать на своем фланге вингеру "горожан" Теди Цари, по сути "перекусив" весь креативный потенцил албанца, который не на шутку разыгрался в последних турах. К тому же правый защитник "Карпат" оформил результативную передачу на победный гол Чачуа в компенсированное к поединку время. В свою очередь, капитан львовян в первую очередь надежно сыграл в обороне, и часто подключался к атакам, традиционно опасно выполняя стандартные положения.

Альтернатива: Сидней ("Левый Берег"). На подмогу украинцам возьмем бразильца из стана "аистов". Сидней постоянно обострял на своем фланге в игре против "Ингульца" и забил уже 4-й забитый мяч в этом сезоне.

Центральный полузащитник: Амбросий Чачуа ("Карпаты")

Следующим в нашей символической и сборной "солянке" идет еще один представитель команды Владислава Лупашко. 31-летний Амбросий переживает чуть ли не вторую свою футбольную молодость, если даже не лучший временной отрезок в профессиональной карьере на взрослом уровне. Чачуа - однозначно MVP встречи с "Александрией". Хавбек "Карпат" комбинировал в атаке, отбирал мячи, заработал пенальти и забил победный мяч на 90+5 минуте! Какие еще аргументы нужны?! Вопрос риторический.

Опорный полузащитник: Иван Лосенко ("Ингулец")

20-летний воспитанник "Шахтера" открыл счет в игре с "Левым Берегом". Да еще и как! Иван сместился в центр с правого фланга и с левой ноги положил мяч в дальний угол "аистов". Кроме того, Лосенко хорошо справлялся со своими непосредственными обязанностями. В частности, хавбек "Ингульца" подчищал за партнерами в опорной зоне, не чурался черновой работы и направлял атаки.

Альтернатива: Тревизан Теллес ("Колос"). Быстрый гол итальянского бразильца (или же бразильского итальянца) в начале встречи с "Кривбассом" и принес итоговые важные три очка для команды Руслана Костышина. Этот мяч стал дебютным для Теллеса за первую команду ковалевцев, и вообще в украинском элитном дивизионе.

Правый вингер: Дмитрий Шастал ("Левый Берег")

Дмитрий, уже традиционно, был главной ударной силой в атакующей фазе "аистов". Особенно, Шастал был активным в первом тайме. Во втором же вингер "Левого Берега" мастерски оформил ассист, сбросив на вышеупомянутого Сиднея. Эта голевая передача стала первой для 29-летнего футболиста в текущем сезоне чемпионата Украины.

Левый вингер: Адмир Бристрич ("Полесье")

Арендованный у словенской "Олимпии" босниец довольно неожиданно появился в основе житомирской команды на поединок против лидера нашего первенства - киевского "Динамо". Так как в последнее время Адмир в основном выступал за "Полесье-2" во Второй лиге Украины. Хоть и номинально Бристрич вышел слева в атаке, однако в основном тяготел к центральной зоне, где по сути действовал в паре с уругвайцем Батистой. В общем, 22-летний вингер неплохо себя показал в игре с киевлянами, много прессинговал защиту столичного коллектива, и даже имел моменты, чтобы размочить счет.

Форвард: Бабукар Фаал ("Рух")

Гамбиец в матче с ровенским "Вересом" сыграл как классический центральный нападающий. В частности, африканец настырно и часто вступал в физическую борьбу, цеплялся за мячи и выгрызал свое. Причем, как верховые мячи, так и подыгрывал партнерам "внизу". Сначала Бабукар отличился из офсайда, впрочем не стушевался и на экваторе первого тайма таки оставил свой автограф в воротах Кожухаря. Этот мяч 22-летнего Фаала и стал победным в той встрече с подопечными Олега Шандрука.

Альтернатива: Филипп Будковский ("Заря"). Капитан луганчан, в отличие от своего африканского коллеги по цеху, голов в этом туре не забивал. Впрочем, именно 28-й номер "Зари" уже на старте противостояния с "Шахтером" заставил другого представителя африканского континента (Грама) "заработать" на себе красную карточку. Что по сути и решило ход того поединка.

Главный тренер: Владислав Лупашко ("Карпаты") / Василий Кобин ("Ингулец") / Руслан Костышин ("Колос")

Традиционно, в данной категории предлагаем вам выбор из нескольких кандидатур. Все наставники сумели со своими командами одержать важные победы.

Лупашко и Кобин сумели перехватить инициативу по ходу матчей 28-го тура и удачно провели замены, что позволило усилить игру и выгрызть необходимый результат. Их подопечные действовали интенсивно и проявили характер. Как следствие: "Карпаты" поднялись в топ-4, а "Ингулец" в конце концов вырвался из зоны вылета.

В свою очередь коуч ковалевцев разобрал более статусного соперника в лице криворожского "Кривбасса" и методично переиграл своего опытного визави - Юрия Вернидуба.