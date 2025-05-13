  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Сейчас меньше такой борьбы, чтобы мяч докатился до голкипера в крови": Будковский оценил работу бывшего тренера

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Сейчас меньше такой борьбы, чтобы мяч докатился до голкипера в крови": Будковский оценил работу бывшего тренера

Премьер-лига
Обновлено

Нападающий отмечает улучшения

"Сейчас меньше такой борьбы, чтобы мяч докатился до голкипера в крови": Будковский оценил работу бывшего тренера

скриншот

Новина українською

Форвард "Зари" Филипп Будковский рассказал о разнице между "Оболонью" под руководством Валерия Иващенко и Сергея Шищенко.

"Раньше "Оболонь" сражалась на поле. Они на своем поле, ты приезжаешь – трава высокая, воды нет, поле сухое и они выходят и просто бьются там в центре: выгрызают каждый мяч. Это была более бойцовская команда и они этими качествами давили и перебивали соперника и удавалось им побеждать".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"При Шищенко мы работали в "Полесье" и он также пришел по ходу сезона. Он вывел команду в еврокубки. У тренера есть свой стиль и команда поменялась. Сейчас команда более на мяче, меньше такой борьбы, чтобы вбивались в центре, чтобы мяч только докатился до голкипера в крови – это так было при Иващенко.

Сейчас они играют больше в футбол, динамично, есть комбинации, выход от ворот. Поэтому только похвала, что тренер пришел, поменял команду и она набрала те зачетные баллы, которые у них есть", – сказал Будковский.

Нападающий защищал цвета "волков" в двух предыдущих сезонах и появился в двух встречах квалификации Лиги конференций (18 голов, 43 матча).

По теме
yellow-arrow
Шищенко – о своем будущем: Конечно, я хочу расти как тренер
yellow-arrow
"Нужно всем нам опуститься на землю": Шандрук – о последних результатах Вереса
yellow-arrow
Максимов: Такую игру решающую не надо было проигрывать. Не опускаем руки
Филипп Будковский Валерий Иващенко Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости