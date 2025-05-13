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"Сейчас меньше такой борьбы, чтобы мяч докатился до голкипера в крови": Будковский оценил работу бывшего тренера
Нападающий отмечает улучшения
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Форвард "Зари" Филипп Будковский рассказал о разнице между "Оболонью" под руководством Валерия Иващенко и Сергея Шищенко.
"Раньше "Оболонь" сражалась на поле. Они на своем поле, ты приезжаешь – трава высокая, воды нет, поле сухое и они выходят и просто бьются там в центре: выгрызают каждый мяч. Это была более бойцовская команда и они этими качествами давили и перебивали соперника и удавалось им побеждать".
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"При Шищенко мы работали в "Полесье" и он также пришел по ходу сезона. Он вывел команду в еврокубки. У тренера есть свой стиль и команда поменялась. Сейчас команда более на мяче, меньше такой борьбы, чтобы вбивались в центре, чтобы мяч только докатился до голкипера в крови – это так было при Иващенко.
Сейчас они играют больше в футбол, динамично, есть комбинации, выход от ворот. Поэтому только похвала, что тренер пришел, поменял команду и она набрала те зачетные баллы, которые у них есть", – сказал Будковский.
Нападающий защищал цвета "волков" в двух предыдущих сезонах и появился в двух встречах квалификации Лиги конференций (18 голов, 43 матча).
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