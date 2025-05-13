Кучер – о спасении Черноморца от вылета: Сами ребята начали в это верить. Все возможно

Наставник "моряков" Александр Кучер прокомментировал камбэк в Полтаве и оценил шансы на домашние матчи с "Динамо“ и "Александрией".

"Думаю, игра понравилась болельщикам, зрителям. Были моменты, команды играли в футбол, хотели одержать победу, но мы были сильнее. От нас можно ожидать различных событий на поле. У нас это привычка... Надо менять эти подарки. Ребята проявили характер, показали, что есть коллектив и одержали очень важную победу для нас. Был эмоциональный разговор в раздевалке. Пожалуй, переломный момент был, когда Ярослав сыграл в подкате. Все поверили, что можно одерживать победу".

"Я с самого начала говорил, что мы никому не будем дарить очки и будем бороться до конца. И я верю в то, что мы можем добиться результата. И вижу, что и сами ребята начали в это верить. Так что все возможно. Конечно, мы знаем, что в двух заключительных турах против нас будут играть очень сильные соперники, но мы будем отдавать все ради побед в этих поединках. А наше эмоциональное состояние после матча с "Ворсклой" нам в этом поможет: победы всегда придают уверенности в себе", — сказал Кучер.

"Черно-синие" находятся на последней строчке (21 балл).