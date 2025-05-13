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Максимов: Такую игру решающую не надо было проигрывать. Не опускаем руки
Ворскла упустила победу
dynamo.kiev.ua
Юрий Максимов прокомментировал поражение "Черноморцу" (1:2).
"Первый тайм играли неплохо, выигрывали 1:0. Надо было забивать гол и закрывать игру. Не смогли воспользоваться моментами. Отошли на свою половину поля и начали играть на удержание. Надо было продолжать игру. Такую игру решающую не надо было проигрывать".
"Это игра за выживание. Ребята ошибаются, принимают решения, которые не надо. Двигаемся дальше, будем поддерживать их. Замены не помогли команде.
У Мякушко травма. Думаю, он уже не поможет нам.
Жизнь продолжается. Не опускаем руки. Такое положение", – заявил тренер.
Коллектив находится на 13-й позиции (25 очков).
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