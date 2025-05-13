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Максимов: Такую игру решающую не надо было проигрывать. Не опускаем руки

Премьер-лига
Обновлено

Ворскла упустила победу

Максимов: Такую игру решающую не надо было проигрывать. Не опускаем руки

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Юрий Максимов прокомментировал поражение "Черноморцу" (1:2).

"Первый тайм играли неплохо, выигрывали 1:0. Надо было забивать гол и закрывать игру. Не смогли воспользоваться моментами. Отошли на свою половину поля и начали играть на удержание. Надо было продолжать игру. Такую игру решающую не надо было проигрывать".

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"Это игра за выживание. Ребята ошибаются, принимают решения, которые не надо. Двигаемся дальше, будем поддерживать их. Замены не помогли команде.

У Мякушко травма. Думаю, он уже не поможет нам.

Жизнь продолжается. Не опускаем руки. Такое положение", – заявил тренер.

Коллектив находится на 13-й позиции (25 очков).

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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