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"Нужно всем нам опуститься на землю": Шандрук – о последних результатах Вереса
Команда проиграла третий раз подряд
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после матча 28-го тура против "Руха" (0:2).
"В первом тайме по настрою полностью проиграли. 4 замены и серьезный разговор в перерыве помогли – во втором тайме выглядели уже лучше в этом компоненте.
Почему так происходит? Это моя ответственность, значит, я где-то недорабатываю, надо свою работу проанализировать. Нужно готовиться к следующему матчу – одна игра может все изменить в хорошую качественную сторону. Мы надеемся, что это будет следующая игра с "Александрией".
"После матча был разговор команды с болельщиками. Они задавали абсолютно логичные вопросы. Мы должны играть для болельщиков, и поэтому мне обидно, что, выполнив задачу, мы перестали играть. Будем исправлять ситуацию.
Нужно просто всем нам опуститься на землю и тяжело работать, вот и все. Для меня это простая формула, но я ее, наверное, не могу пока донести до игроков. Буду стараться на следующем недельном цикле это сделать", – сказал Шандрук.
"Красно-черные" опустились на 9-е место.
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