"Нужно всем нам опуститься на землю": Шандрук – о последних результатах Вереса

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после матча 28-го тура против "Руха" (0:2).

"В первом тайме по настрою полностью проиграли. 4 замены и серьезный разговор в перерыве помогли – во втором тайме выглядели уже лучше в этом компоненте.

Почему так происходит? Это моя ответственность, значит, я где-то недорабатываю, надо свою работу проанализировать. Нужно готовиться к следующему матчу – одна игра может все изменить в хорошую качественную сторону. Мы надеемся, что это будет следующая игра с "Александрией".