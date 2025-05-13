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"Нужно всем нам опуститься на землю": Шандрук – о последних результатах Вереса

Премьер-лига

Команда проиграла третий раз подряд

"Нужно всем нам опуститься на землю": Шандрук – о последних результатах Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после матча 28-го тура против "Руха" (0:2).

"В первом тайме по настрою полностью проиграли. 4 замены и серьезный разговор в перерыве помогли – во втором тайме выглядели уже лучше в этом компоненте.

Почему так происходит? Это моя ответственность, значит, я где-то недорабатываю, надо свою работу проанализировать. Нужно готовиться к следующему матчу – одна игра может все изменить в хорошую качественную сторону. Мы надеемся, что это будет следующая игра с "Александрией".

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"После матча был разговор команды с болельщиками. Они задавали абсолютно логичные вопросы. Мы должны играть для болельщиков, и поэтому мне обидно, что, выполнив задачу, мы перестали играть. Будем исправлять ситуацию.

Нужно просто всем нам опуститься на землю и тяжело работать, вот и все. Для меня это простая формула, но я ее, наверное, не могу пока донести до игроков. Буду стараться на следующем недельном цикле это сделать", – сказал Шандрук.

"Красно-черные" опустились на 9-е место.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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