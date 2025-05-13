Шищенко – о своем будущем: Конечно, я хочу расти как тренер

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко высказался о слухах о переходе в другую команду.

"Возможно, есть какая-то заинтересованность. У меня мысли только с "Оболонью", только доиграть этот чемпионат и выполнить задачу. У меня действующий контракт.

Конечно, я хочу расти как тренер, добывать победы, но я для УПЛ молодой тренер в плане работы. Не по возрасту, а по опыту. Быть в "Полесье" и решить перейти в "Оболонь", когда у меня была работа... Да и пойти на такой шаг, когда скромная команда и их уже наверняка похоронили...

Я верю в свои возможности, возможности тренерского штаба, футболистов, что мы можем исправить ситуацию. На 100% ребята выкладываются, и тренерский штаб для того, чтобы достичь цели и остаться в УПЛ".