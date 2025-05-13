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Шищенко – о своем будущем: Конечно, я хочу расти как тренер

Премьер-лига
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Понятное желание

Шищенко – о своем будущем: Конечно, я хочу расти как тренер

Фото: Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко высказался о слухах о переходе в другую команду.

"Возможно, есть какая-то заинтересованность. У меня мысли только с "Оболонью", только доиграть этот чемпионат и выполнить задачу. У меня действующий контракт.

Конечно, я хочу расти как тренер, добывать победы, но я для УПЛ молодой тренер в плане работы. Не по возрасту, а по опыту. Быть в "Полесье" и решить перейти в "Оболонь", когда у меня была работа... Да и пойти на такой шаг, когда скромная команда и их уже наверняка похоронили...

Я верю в свои возможности, возможности тренерского штаба, футболистов, что мы можем исправить ситуацию. На 100% ребята выкладываются, и тренерский штаб для того, чтобы достичь цели и остаться в УПЛ".

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[Когда решили играть по схеме с 3 центральными защитникам] "Наверное, с игры с "Шахтером" дома (0:2). Мы понимали, что "Шахтер" после 10 дней выходных не был в лучшем физическом состоянии и понимали, что у нас есть шанс на скоростные атаки, на контратаки. И у нас это получилось.

Это не моя любимая схема, я очень редко ее использую. Пока она действует и я очень доволен действиями игроков, потому что мы где-то агрессивнее стали, у нас есть скоростные игроки в атаке, которые могут использовать пространство, и очень хорошие латерали: и Стасюк, и Ильин.

Поэтому пока не знаю, как мы будем играть с "Кривбассом". Я подумаю и буду принимать решения", – заявил тренер.

17 мая команда будет играть в Кривом Роге.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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