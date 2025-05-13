Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича

"Шахтер" рассматривает уход наставника команды Марино Пушича.

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Боснийский тренер имеет действующий контракт с "горняками" до 30 июня 2026 года. Как утверждает ТаТоТаке, дончане установили ценник для других клубов, если те захотят переманить специалиста. Сумма компенсации составляет пять миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что новым тренером "Шахтера" может стать коуч "Эюпспора" Арда Туран. По данным СМИ, между сторонами якобы достигнуты предварительные договоренности.