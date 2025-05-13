  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича

Премьер-лига

Известна сумма отступных

Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" рассматривает уход наставника команды Марино Пушича.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Боснийский тренер имеет действующий контракт с "горняками" до 30 июня 2026 года. Как утверждает ТаТоТаке, дончане установили ценник для других клубов, если те захотят переманить специалиста. Сумма компенсации составляет пять миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что новым тренером "Шахтера" может стать коуч "Эюпспора" Арда Туран. По данным СМИ, между сторонами якобы достигнуты предварительные договоренности.

По теме
yellow-arrow
Федорчук - о Черноморце: Уж слишком поздно они поменяли тренерский штаб
yellow-arrow
Шахтер поздравил Динамо с днем рождения клуба
yellow-arrow
Журналист оценил возможность продолжения работы Бартуловича в Заре
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
13.05.2025 в 10:14
А сколько ж тогда палкин с срной стоят??
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
13.05.2025 в 10:14
А сколько ж тогда палкин с срной стоят??
Ответить
1
0
Алекс1955 (Донецк)
13.05.2025 в 10:02
Думаю, що Шахтарю ці мільйони треба заплатити тим клубам, які згодяяться забрати Пушича. І бажано, щоб це було ДК.
Ответить
0
0
Русланбай (Рівне)
13.05.2025 в 10:20
Розумію як вам тяжко , після цього сезону. Але у ДИНАМО КИЇВ , або ж у суркіса - немає бабла ! І вже давно.
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
13.05.2025 в 09:20
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости