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Шандрук отметил влияние Степанюка на Верес: Мы стали ментально сильнее

Премьер-лига

Наставник ровенчан - о том, как возвращение форварда повлияло на команду

Шандрук отметил влияние Степанюка на Верес: Мы стали ментально сильнее

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о роли форварда Руслана Степанюка в команде.

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"Руслан - это ключевая фигура для "Вереса", учитывая его прошлое. Потому, что он вернулся в команду, в которой был успешным. И для нас этот трансфер был важным во всех аспектах: в игровом плане, в ментальном плане. Поэтому это весомое усиление. От поведения до разговора - он во всем является профессионалом. Поведение - это на тренировках. Для нас было важно каждую тренировку проводить на максимуме. Рабочая этика - и с приходом Руслана мы ее вывели на новый уровень.

Так, как он тренируется, как он отдается на тренировках, учитывая, что все-таки у него уже почтенный возраст для футболиста - он однозначно повлиял с этой стороны. Поэтому ментально мы однозначно сильнее стали", - сказал Шандрук.

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Олег Шандрук Руслан Степанюк Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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