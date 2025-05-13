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Шандрук отметил влияние Степанюка на Верес: Мы стали ментально сильнее
Наставник ровенчан - о том, как возвращение форварда повлияло на команду
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о роли форварда Руслана Степанюка в команде.
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"Руслан - это ключевая фигура для "Вереса", учитывая его прошлое. Потому, что он вернулся в команду, в которой был успешным. И для нас этот трансфер был важным во всех аспектах: в игровом плане, в ментальном плане. Поэтому это весомое усиление. От поведения до разговора - он во всем является профессионалом. Поведение - это на тренировках. Для нас было важно каждую тренировку проводить на максимуме. Рабочая этика - и с приходом Руслана мы ее вывели на новый уровень.
Так, как он тренируется, как он отдается на тренировках, учитывая, что все-таки у него уже почтенный возраст для футболиста - он однозначно повлиял с этой стороны. Поэтому ментально мы однозначно сильнее стали", - сказал Шандрук.
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