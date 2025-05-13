Динамо отмечает свой 98-й День рождения

Футбольному клуб "Динамо" Киев исполнилось 98 лет. Именно 13 мая 1927 года считается датой основания столичной команды.

В этот день состоялась регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов. Эта дата была указана как в бывшей эмблеме клуба, так и в официальных документах ФИФА и УЕФА.

За свою историю киевляне завоевали 16 титулов чемпиона Украины, 13 Кубков и 9 Суперкубков. Также на счету "бело-синих" 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА. В СССР "Динамо" завоевало 13 чемпионских титулов (рекорд), 9 Кубков и 3 Суперкубка (рекорд).

Однако 13 мая - это также и грустная дата для "Динамо". Ровно 23 года назад, в этот день, ушел из жизни легендарный тренер Валерий Лобановский.

Добавим, что пресс-служба Украинской Премьер-лиги поздравила "Динамо" с годовщиной основания клуба.