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Динамо отмечает свой 98-й День рождения
Киевский клуб был основан в 1927 году
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Футбольному клуб "Динамо" Киев исполнилось 98 лет. Именно 13 мая 1927 года считается датой основания столичной команды.
В этот день состоялась регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов. Эта дата была указана как в бывшей эмблеме клуба, так и в официальных документах ФИФА и УЕФА.
За свою историю киевляне завоевали 16 титулов чемпиона Украины, 13 Кубков и 9 Суперкубков. Также на счету "бело-синих" 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА. В СССР "Динамо" завоевало 13 чемпионских титулов (рекорд), 9 Кубков и 3 Суперкубка (рекорд).
Однако 13 мая - это также и грустная дата для "Динамо". Ровно 23 года назад, в этот день, ушел из жизни легендарный тренер Валерий Лобановский.
Добавим, что пресс-служба Украинской Премьер-лиги поздравила "Динамо" с годовщиной основания клуба.
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