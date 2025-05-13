Журналист оценил возможность продолжения работы Бартуловича в Заре

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык выссказался относительно будущего исполняющего обязанности главного тренера "Зари" Младена Бартуловича.

"Философия президента "Зари" – дать возможность человеку поработать. Он всегда говорил, что каждый человек заслуживает того, чтобы поработать, а потом будут делать выводы. Для того, чтобы оценить работу, нужно понимать, какие имели средства, возможности и вообще какой был результат.

Команда не проиграла "Динамо" (2:2), команда не проиграла "Шахтеру" (0:0). Команда, возможно, не набрала свои очки, которые должна была набрать. Но, я думаю, что даже с результатом, который сейчас есть, Бартулович заслужил продолжать работу с клубом хотя бы на какой-то период времени.

Дать ему возможность еще раз стартовать в сезоне, чтобы уже сначала иметь ту команду, которую он видит. Не думаю, что будет какое-то изменение в составе "Зари", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.