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Журналист оценил возможность продолжения работы Бартуловича в Заре

Премьер-лига

Цыганык высказался о будущем тренера в луганском клубе

Журналист оценил возможность продолжения работы Бартуловича в Заре

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык выссказался относительно будущего исполняющего обязанности главного тренера "Зари" Младена Бартуловича.

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"Философия президента "Зари" – дать возможность человеку поработать. Он всегда говорил, что каждый человек заслуживает того, чтобы поработать, а потом будут делать выводы. Для того, чтобы оценить работу, нужно понимать, какие имели средства, возможности и вообще какой был результат.

Команда не проиграла "Динамо" (2:2), команда не проиграла "Шахтеру" (0:0). Команда, возможно, не набрала свои очки, которые должна была набрать. Но, я думаю, что даже с результатом, который сейчас есть, Бартулович заслужил продолжать работу с клубом хотя бы на какой-то период времени.

Дать ему возможность еще раз стартовать в сезоне, чтобы уже сначала иметь ту команду, которую он видит. Не думаю, что будет какое-то изменение в составе "Зари", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

На данный момент "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 37 очков.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Игорь Цыганык
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Источник:
Youtube-канал Ігоря Циганика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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