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Шахтер поздравил Динамо с днем рождения клуба

Премьер-лига

Киевский клуб празднует 98-летие со дня основания

Шахтер поздравил Динамо с днем рождения клуба

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Донецкий "Шахтер" поздравил киевское "Динамо" с годовщиной основания клуба. Сегодня, 13 мая, столичной команде исполняется 98 лет.

"Поздравляем с днем рождения, "Динамо" Киев", - говорится в публикации.

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Напомним, что уже завтра, 14 мая, "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в финале Кубка Украины. Решающий поединок пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало - в 18:30.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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