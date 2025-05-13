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Шахтер поздравил Динамо с днем рождения клуба
Киевский клуб празднует 98-летие со дня основания
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Донецкий "Шахтер" поздравил киевское "Динамо" с годовщиной основания клуба. Сегодня, 13 мая, столичной команде исполняется 98 лет.
"Поздравляем с днем рождения, "Динамо" Киев", - говорится в публикации.
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Напомним, что уже завтра, 14 мая, "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в финале Кубка Украины. Решающий поединок пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало - в 18:30.
Вітаємо з днем народження, @DynamoKyiv!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 13, 2025
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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