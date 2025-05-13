Федорчук - о Черноморце: Уж слишком поздно они поменяли тренерский штаб

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мыслями относительно борьбы за сохранение прописки в УПЛ, а также прокомментировал трансфер Ярослава Ракицкого в "Черноморец".

- После четырех подряд поражений победу одержал "Черноморец". Это поможет им избежать прямого вылета в первую лигу?

- Думаю, нет. Уж слишком поздно они поменяли тренерский штаб. Если бы это произошло зимой, то все могло бы сложиться по-другому.

Я вообще хотел бы сказать приятные слова обо всех командах, которые борются за выживание. В отличие от предыдущих чемпионатов нет сговора. Раньше же как было: туров за 10 до финиша собиралась группа команд, которые начинали топить более слабых. Этого сейчас я не вижу, все бьются, нет подковерных игр, а если и есть, то это вообще не заметно (улыбается). Не могу не похвалить и "Ингулец", который с минимальным бюджетом делает все возможное, чтобы спастись.

После этого тура только четыре команды могут чувствовать себя полностью спокойными ("Рух", "Заря", "Верес“ и "Колос"), все остальные в тонусе, и это большой позитив для нашего чемпионата. Пошли люди на футбол, насколько это сейчас возможно, поэтому я верю в светлое будущее украинского футбола.

- Ярослав Ракицкий пришелся ко двору "Черноморцу"?



- Да. Его характер, харизма помогают команде. Понятно, что его не хватает на весь матч, но его штрафные и атакующие действия вызывают восхищение. Считаю, что в матче с "Ворсклой" этот защитник был одним из лучших на поле. Он меня удивляет. В начале карьеры мне казалось, что он не серьезный, не надежный футболист, но со временем я абсолютно изменил к нему отношение. Это профессионал с большой буквы. Видно, что Ярослав играет на совесть.