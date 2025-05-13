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Судаков на пути в Серию А: известна зарплата хавбека Шахтера в новом клубе
Переговоры между сторонами активизировались
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков может перебраться в Серию А. В последние дни активизировались переговоры между "Наполи" и "горняками" относительно возможного перехода 22-летнего футболиста.
Как пишет Calcionapoli1926.it со ссылкой на Il Mattino, "неаполитанцы" готовы предложить за Судакова 40 миллионов евро - именно в такую сумму дончане оценивают своего талантливого игрока. Важным моментом является то, что клаусула в контракте хавбека составляет 150 миллионов евро.
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Однако как утверждает источник, сделка может быть закрыта с предложением именно в размере 40 миллионов. Кроме того, "Наполи" готовится предложить Судакову пятилетний контракт с зарплатой почти 2 миллиона евро в сезон.
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