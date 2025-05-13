23 года назад назад ушел из жизни Валерий Лобановский

13 мая - особенный день в истории киевского "Динамо", наполненный как гордостью, так и скорбью. Сегодня, столичный клуб отмечает свое день рождение. Но одновременно именно в этот день не стало Валерия Васильевича Лобановского - легендарного тренера, чье имя навсегда связано с величием "бело-синих".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 в возрасте 63 лет. 7 мая во время матча против "Металлурга" в Запорожье у легендарного тренера случился инсульт. После операции он так и не пришел в сознание.

Именно под руководством Лобановского "Динамо" достигало наибольших успехов и стало символом сначала советского, а позже – и украинского футбола, завоевав европейские трофеи. Во главе столичного клуба он завоевывал Суперкубок Европы и дважды Кубок Кубков, выигрывал 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР. Также 5 раз становился чемпионом независимой Украины и трижды выигрывал Кубок Украины.