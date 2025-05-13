Хавбек Ингульца: После победы над Левым Берегом постараемся дать бой Шахтеру

Один из лидеров "Ингульца", полузащитник Роман Волохатый прокомментировал победу над "Левым Берегом" (2:1) в матче 28-го тура УПЛ.

"Обе команды ведут ожесточенную борьбу за выживание, и турнирное положение вынуждало их играть на победу. Если брать во внимание голевые моменты и ожидаемые угрозы воротам, то преимущество было на нашей стороне. С другой стороны, главное – реализация. И радует, что в той критической ситуации, в которой оказался "Ингулец", последнее слово было за нами.

Считаю, что мы не прогадали, задействовав двух опорных полузащитников, потому что важно было успешно действовать на подборах. Готовились к тому, что гости часто будут использовать длинные передачи на выдвинутого вперед Сухоручко.

Соперничество шло на встречных курсах, ничья была на руку конкурентам. Склонить чашу весов в свою сторону "Ингульцу" помогли свежие игроки: Могильный, Сад, Гаджук, которые, выйдя на замену, разогнали быструю контратаку, которую завершил прицельным ударом Фаресеенко.

Завоевав очень ценные три очка, "Ингулец" остается в игре и постарается в следующем туре дать бой чемпиону – "Шахтеру". Будем делать все, чтобы самим решать свою судьбу", - сказал Волохатый для Sport.ua.