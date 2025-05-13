Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во Львове, но не на Арене Львов. Известно, где Ингулец примет Шахтер
Поединок запланирован на 18 мая
shakhtar.com
"Ингулец" определился с местом проведения домашнего матча 29-го тура УПЛ против "Шахтера".
Как сообщает сайт лиги, игра пройдет во Львове на стадионе "Украина". Поединок запланирован на 18 мая, начало - в 15:30.
Напомним, что в концовке сезона команда Василия Кобина принимала своих соперников в Александрии на стадионе "Ника", однако в предпоследнем туре петровцы не смогут сыграть на этой арене, так как в этот день "Александрия" будет играть домашний матч с "Вересом".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также добавим, что "Ингулец" в рамках 28-го тура обыграл "Левый Берег" (2:1) и поднялся в зону переходных матчей. В активе команды 23 пункта и 14-е место в таблице.
Популярное сейчас
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
- Кредит доверия не бесконечный? Известно, кто может заменить Григорчука в ЛНЗ
- Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО