Во Львове, но не на Арене Львов. Известно, где Ингулец примет Шахтер

"Ингулец" определился с местом проведения домашнего матча 29-го тура УПЛ против "Шахтера".

Как сообщает сайт лиги, игра пройдет во Львове на стадионе "Украина". Поединок запланирован на 18 мая, начало - в 15:30.

Напомним, что в концовке сезона команда Василия Кобина принимала своих соперников в Александрии на стадионе "Ника", однако в предпоследнем туре петровцы не смогут сыграть на этой арене, так как в этот день "Александрия" будет играть домашний матч с "Вересом".

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Также добавим, что "Ингулец" в рамках 28-го тура обыграл "Левый Берег" (2:1) и поднялся в зону переходных матчей. В активе команды 23 пункта и 14-е место в таблице.