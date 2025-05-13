Ярмоленко рассказал всю правду о конфликтной ситуации с юным болельщиком

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко детально рассказал об эпизоде, который произошел в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Руха" (0:2) между ним и юным болельщиком.

"Никого не хочу убеждать, у каждого есть свое мнение и это нормально. Мне не понравилась сама ситуация, но я всегда хорошо отношусь к детям, никогда не отказывал в автографе, фото. Я видел, что меня снимают, но сейчас такая ситуация в стране, что люди сейчас злые на все, что творится и они из простой ситуации раздули мега что-то такое, словно я ребенка чем-то обидел.

Расскажу, как было на самом деле. Я разминался, а дети мне кричат: "Ярмола, Ярмола". Я никак не реагировал, потому что готовился к игре, потом мне дети начали кричать: Ярмола, пошли пить пиво". Меня это немного разозлило, и я ответил: "Какое тебе еще пиво, ты еще ребенок". Потом мне снова крикнули "Ярмола" и я не хотел по-злому ак-то ответить, и я не говорил, что меня нужно называть Андрей Николаевич, этого не было. Это уже все придумали потом", - сказал Ярмоленко.