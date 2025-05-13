"Ни о чем не жалею". Ярмоленко мог 10 лет назад перейти в клуб АПЛ

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вспомнил о сорвавшемся трансфере в "Сток Сити" в 2015 году.

"Встречался с ними, с представителями клуба. Ни в коем случае ни о чем не жалею. Если откровенно, то моя карьера в Европе, я, наверное, мечтал и думал, что она будет другой, что я добьюсь высот, но так не случилось. Есть разные причины, можно об этом говорить. Тренер, адаптация, языка не знал. Такие мелочи, которые на тебе сказываются как на игроке", - сказал 35-летний футболист.

Напомним, в то время "Сток Сити" выступал в английской Премьер-лиге. В итоге первым зарубежным клубом Ярмоленко стала дортмундская "Боруссия", куда он перешел в 2017 году.



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