40 дней со дня трагедии. Кривбасс почтил память погибших в результате удара РФ

Сегодня 40-й день с момента трагедии в Кривом Роге, когда российская ракета унесла жизни 4 апреля 20 криворожан. Среди погибших - 9 детей (в возрасте от 3-17 лет), еще более 70 пострадавших.

Игроки и представители "Кривбасса" посетили место трагедии. Футболисты возложили цветы и детские игрушки к мемориальной доске, которая была установлена клубом на месте трагедии к этой дате.

"Это боль всего города. Это боль каждого из нас. Мы помним", - написал клуб.

Также пресс-служба криворожского клуба сообщила, что сегодня официально закрылся большой благотворительный сбор в помощь семьям погибших детишек. В ближайшие дни будет опубликован полный отчет. Клуб выражает благодарность всем, кто присоединился к этой инициативе.