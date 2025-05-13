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40 дней со дня трагедии. Кривбасс почтил память погибших в результате удара РФ
Клуб показал, что помнит и разделяет боль
Фото: ФК Кривбас
Сегодня 40-й день с момента трагедии в Кривом Роге, когда российская ракета унесла жизни 4 апреля 20 криворожан. Среди погибших - 9 детей (в возрасте от 3-17 лет), еще более 70 пострадавших.
Игроки и представители "Кривбасса" посетили место трагедии. Футболисты возложили цветы и детские игрушки к мемориальной доске, которая была установлена клубом на месте трагедии к этой дате.
"Это боль всего города. Это боль каждого из нас. Мы помним", - написал клуб.
Также пресс-служба криворожского клуба сообщила, что сегодня официально закрылся большой благотворительный сбор в помощь семьям погибших детишек. В ближайшие дни будет опубликован полный отчет. Клуб выражает благодарность всем, кто присоединился к этой инициативе.
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