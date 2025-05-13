"Все зависит не только от меня". Ярмоленко - о своем будущем

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о своем будущем после завершения текущего сезона.

- Готов ли Ярмоленко по окончании сезона повесить бутсы на гвоздь и одеть пиджачок, галстук? И то, что несколько раз говорил Суркис, Ярмоленко будет спортивным директором "Динамо".

- Пока я не могу ответить на этот вопрос, потому что я сам не знаю. Все зависит не только от меня. Еще от президента, главного тренера, если они хотят продолжать со мной сотрудничество.

– Ты еще хочешь играть?

– Когда я подписывал контракт на 2 года, я думал, что мне этого хватит с головой. Думал, что мне надоест футбол, и я спокойно буду двигаться дальше по жизни, но это чувство футбольного голода меня немного беспокоит.

Я понимаю, что я не тот, что был 7, 8, 10 лет назад. Играешь некоторые матчи за счет головы, понимаешь, что некоторые игроки сильнее и быстрее. Тебе нужно быстрее реагировать на ситуацию в поле.

Пока я не решил. Я разговаривал с президентом. Я сказал, что закончим чемпионат, а потом сядем и спокойно все решим, – сказал Ярмоленко.