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"Все зависит не только от меня". Ярмоленко - о своем будущем

Премьер-лига

Окончательное решение примут по завершении сезона

"Все зависит не только от меня". Ярмоленко - о своем будущем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о своем будущем после завершения текущего сезона.

- Готов ли Ярмоленко по окончании сезона повесить бутсы на гвоздь и одеть пиджачок, галстук? И то, что несколько раз говорил Суркис, Ярмоленко будет спортивным директором "Динамо".

- Пока я не могу ответить на этот вопрос, потому что я сам не знаю. Все зависит не только от меня. Еще от президента, главного тренера, если они хотят продолжать со мной сотрудничество.

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– Ты еще хочешь играть?

– Когда я подписывал контракт на 2 года, я думал, что мне этого хватит с головой. Думал, что мне надоест футбол, и я спокойно буду двигаться дальше по жизни, но это чувство футбольного голода меня немного беспокоит.

Я понимаю, что я не тот, что был 7, 8, 10 лет назад. Играешь некоторые матчи за счет головы, понимаешь, что некоторые игроки сильнее и быстрее. Тебе нужно быстрее реагировать на ситуацию в поле.

Пока я не решил. Я разговаривал с президентом. Я сказал, что закончим чемпионат, а потом сядем и спокойно все решим, – сказал Ярмоленко.

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Источник: Динамо продлит контракт со своим форвардом - им интересуются в АПЛ
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
YouTube-канал Дениса Бойко
Опубликовал: Алина Ерофеева
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