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"Все зависит не только от меня". Ярмоленко - о своем будущем
Окончательное решение примут по завершении сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о своем будущем после завершения текущего сезона.
- Готов ли Ярмоленко по окончании сезона повесить бутсы на гвоздь и одеть пиджачок, галстук? И то, что несколько раз говорил Суркис, Ярмоленко будет спортивным директором "Динамо".
- Пока я не могу ответить на этот вопрос, потому что я сам не знаю. Все зависит не только от меня. Еще от президента, главного тренера, если они хотят продолжать со мной сотрудничество.
– Ты еще хочешь играть?
– Когда я подписывал контракт на 2 года, я думал, что мне этого хватит с головой. Думал, что мне надоест футбол, и я спокойно буду двигаться дальше по жизни, но это чувство футбольного голода меня немного беспокоит.
Я понимаю, что я не тот, что был 7, 8, 10 лет назад. Играешь некоторые матчи за счет головы, понимаешь, что некоторые игроки сильнее и быстрее. Тебе нужно быстрее реагировать на ситуацию в поле.
Пока я не решил. Я разговаривал с президентом. Я сказал, что закончим чемпионат, а потом сядем и спокойно все решим, – сказал Ярмоленко.
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