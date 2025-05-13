Не май месяц, или Интрига убивает зрелище? Акценты зрителя на играх 28-го тура УПЛ

Сегодня нам отчетливо не хватает тепла в середине мая. И точно так же в прошедшем туре не хватало футбола. По личным ощущениям тур претендовал на звание худшего в сезоне.

И дело не только в том, что было забито рекордно низкое количество голов - полтора за матч, в среднем. Оно стало логичным и пропорциональным отражением числа созданных голевых моментов. И это еще я не говорю о их качестве. Кто-то уже собрался в отпуск, или экономил силы, а на кого-то слишком давило бремя результата.

А кто-то и не был способен на большее в этот бодрящий майский день. Дошло до того, что вполне себе заурядная игра "Карпат" с "Александрией" превозносилась, как нечто экстраординарное. Оно и понятно: все познается в сравнении, а на общем убогом фоне этот поединок действительно смотрелся ярко и убедительно.

Особо умиляет аргумент: "в нем было все - и пенальти, и удаление, и потасовка..." Зрелище для дикарей? Легко поменял бы все это на пару-тройку недостающих шансов на гол.

Полесье - Динамо 0:0

Карпаты - Александрия 2:1

Заря - Шахтер 0:0

Кривбасс - Колос 0:1

Рух - Верес 2:0

Оболонь - ЛНЗ 0:0

Ворскла - Черноморец 1:2

Ингулец - Левый Берег 2:1

Зрелищность. Если не изменяет склероз, с таким столкнулся впервые за время обзоров УПЛ - ни в одном матче команды не удосужились всерьез угрожать воротам хотя бы раз за десять минут, в среднем. В большинстве из них были типичные, как говорят в Одессе, сэм-восэм.

Так в столь полюбившейся вашему сердцу игре "Карпат" с "Александрией" - семь, включая удар по своим воротам, пенальти и пару откровенно слабых ударов. А кроме них было лишь еще два гола да перекладина. Расчет окончен.

Нет, участники поединка отлично побегали и на славу поборолись, а временами даже неплохо держали мяч, да и развязка наступила под самую занавесочку. И все же футбола мне не хватило, как и во всех остальных матчах. А по остроте моментов эта встреча была примерно такой же, как и большинство в туре.

Безусловно худшей же была игра на Оболони: четыре момента, два из которых - перед свистком об окончании тайма. Забавно, что эксперт на УПЛ-ТВ назвал ее интересной для зрителей. Не для меня.

Интрига. Вот это мы могем, этого у нас не отнять! Кто смотрит футбол исключительно ради того, чтобы узнать результат, был удовлетворен на сто процентов. Не парадокс ли - с точки зрения интриги, тур стал лучшим в сезоне: она господствовала во всех восьми поединках. Судите сами.

Раньше всех разобрался "Рух" с "Вересом", когда Горин удвоил счет, но это была аж 79-я минута.

Через три минуты Жаржу вырвал победу для "Черноморца" в Полтаве. На 84-й синхронно упустили свой последний шанс выиграть "Шахтер" и "Динамо": мимо цели пришлись удары Фарины и Михайленко соответственно. Еще четыре минуты спустя сохранил победный счет для "Колоса" в Кривом Роге сэйв Пахолюка.

В компенсированное время Фарасеенко принес успех "Ингульцу" в матче с "Левым Берегом". Чуть позже Приймак мог добыть победу над ЛНЗ для "Оболони", но промахнулся. И увенчал парад интриги гол Чачуа, перед самым финальным свистком заставивший капитулировать "Александрию".

Логика. Однозначно заслужили свои победы в один мяч "Черноморец" и "Карпаты". Безусловная ничья, разве что с голами, смотрелась в матче "Заря" - "Шахтер". "Рух" "наиграл" на победу, но скорее на минимальную.

В другой половине игр исход был не столь очевиден. "Оболонь" и особенно "Полесье" вполне могли рассчитывать на три очка. А вот "Кривбасс" и "Левый Берег" не заслуживали поражения.

Судейство. Ни одного решения, повлиявшего на результат. Из чистой перестраховки обратился к коллеге Юстасу по эпизодам в пользу "Карпат" и получил ожидаемый ответ: "Вообще без вопросов". Не представляю, за кого нужно держать любителей футбола в той же Александрии, чтобы заводить "плач Ярославны" после такого.

Везение. Пожалуй, больше всех повезло ЛНЗ, когда на 69-й минуте Бычек не сумел расстрелять его ворота практически вплотную. Предпосылок отыграться при такой игре у черкащан не было.

Вторым назову "Шахтер". На 26-й минуте после удара Слесаря от гола команду Пушича уберегла лишь перекладина ворот. А поединок, между тем, также завершился вничью.

В тройку везунчиков войдет и "Ингулец". Еще на 6-й минуте Шастал пробил выше его ворот с "убойной" позиции. Напомню, что в дальнейшем "Левый Берег" так и не выходил вперед, а ведь это была бы уже совсем другая история.

Личности. Скупой на события тур не мог быть щедрым на их участников.

Самой яркой фигурой тура, на мой взгляд, стал вратарь "Колоса" Пахолюк, ликвидировавший все пять голевых шансов соперника. На один подобный сэйв меньше у также оставшегося "сухим" кипера "Динамо" Нещерета.

Из полевых больше всех запомнился Шастал - четыре участия в пяти моментах "Левого Берега", включая голевой ассист. Вторым назову Вантуха из "Зари": он мелькал "крупным планом" столь же часто. Чачуа из "Карпат" - реже, но два из трех эпизодов завершились голами, сделав его главным героем тура.

На уровне этой тройки вспомню лишь Ррапая ("Колос") - участника всех трех голевых моментов "Колоса", с ассистом в активе.

Итого имеем шесть личностей на шестнадцать команд. Не для сравнения (не хуже вас понимаю, что и с чем сравнивать) и все же: в ответных полуфиналах Лиги чемпионов обнаружил одиннадцать личностей в четырех командах.

Симпатии. В туре была лишь одна команда, сумевшая превысить зрительскую норму опасных моментов за матч (то есть, более пяти), и это было "Полесье". Выполнили же норму "Черноморец", "Карпаты", "Левый Берег"и "Кривбасс". Обращаю внимание на то, что всем им, что называется, было надо.

Главное разочарование тура - ЛНЗ: без моментов. Как ни пытался бы делать хорошую мину при такой игре его коуч. Единственный реальный шанс, он же гол "Ворсклы" помог ей соорудить соперник. Лишь по два зачетных голевых эпизода в активе "Вереса", "Динамо" и "Александрии".

Таблица. Если в играх тура интриги было более чем достаточно, то в турнирной таблице ее почти не осталось.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпаты 28 13 7 8 40-31 46 5 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 6 Кривбасс 28 12 7 9 32-25 43 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 28 11 4 13 31-37 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 28 7 11 10 24-23 32 11 Оболонь 28 7 8 13 18-42 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

Тройка призеров нарисовалась еще раньше, а теперь ее контуры приобрели практически окончательную четкость.

В борьбе за четвертую путевку в Европу появился-таки фаворит. "Карпаты" заслужили ее своей игрой и характером, продемонстрированными в последнее время. Помимо прочего, у них самый комфортный календарь. Ставлю на команду Лупашко, что совсем не сложно при клубных шараханьях "Полесья" и объективных трудностях "Кривбасса".

Не верится в то, что "Оболонь" и ЛНЗ позволят отыграть свою фору конкурентам из "зоны риска". А для Григорчука это и вовсе стало бы эпичным фиаско, после такого хоть из футбола уходи.

О "Черноморце" в УПЛ или хорошо, или ничего. Боюсь, что и с "Ингульцом" все может быть ясно - опять-таки здесь календарь слишком уж в пользу "Левого Берега". И где интрига? Я вам скажу где: как бы депрессирующая "Ворскла" не умудрилась уступить свое место селянам. Это все, ребята.

Анонсы. Выискивая с микроскопом хотя бы один действительно интригующий поединок в афише предпоследнего тура, лишь методом исключения и притягивания за уши, с немалым трудом обнаружил таковой во встрече ЛНЗ с "Ворсклой". Две самые беззубые команды минувшего тура. Те, кто никак не могут, против тех, кто, кажется, уже не хочет.

На этом безрадостном фоне очень вовремя подвернулся финал Кубка Украины. "Шахтеру" в нем нужно больше: тут и хоть что-то выиграть, и Лига Европы на кону. Но чтобы "Динамо" посчитало этот титул второстепенным, тем более будучи уже без полутора минут чемпионом? Как говорят в Одессе, вы мне бросьте этих глупостей.

Словом, интрига переехала в Кубок. Лишь бы это и там не сказалось на зрелищности.

Фото - UA-Футбол