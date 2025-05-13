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Ярмоленко рассказал, как отреагировал на назначение Луческу в Динамо

Премьер-лига

Андрей изначально не верил в приход экс-коуча "Шахтера"

Ярмоленко рассказал, как отреагировал на назначение Луческу в Динамо

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Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, как отреагировал на назначение экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.

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"Когда я следил за новостями, на тот момент для меня это было странно. И я не верил, что такое может произойти. Мне казалось, что "Динамо" на это не пойдет и он на это не пойдет. Но когда сказали, что все, его официально представляют, конечно я был удивлен.

Но как футболист я был рад за ребят, потому что понимал, насколько он сильный специалист и насколько он много может дать молодым игрокам для развития. Мы это и увидели потом - как при Луческу развивались Миколенко, Шапаренко, Забарный. Они стали другими футболистами

Когда звонил Сергею Сидорчуку и спрашивал, какие тренировки у Луческу, то он мне ответил: "Это уровень космос". У Луческу не было мелочей в футболе, он на все обращал внимание", - сказал Ярмоленко для YouTube-канала "Денис Бойко".

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Напомним, Луческу возглавлял "Динамо" с лета 2020 по осень 2023 года. В первый сезон под его руководством киевляне завоевали требл.

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Источник: Динамо продлит контракт со своим форвардом - им интересуются в АПЛ
Андрей Ярмоленко Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
YouTube-канал Денис Бойко
Опубликовал: Алина Ерофеева
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