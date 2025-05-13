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Источник: Динамо продлит контракт со своим форвардом - им интересуются в АПЛ

Премьер-лига

По условиям нового контракта его зарплата вырастет в 2-2,5 раза

Источник: Динамо продлит контракт со своим форвардом - им интересуются в АПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" ведет переговоры с нападающим команды Матвеем Пономаренко о продлении контракта, сообщает Футбол 24. Стороны близки к подписанию соглашения.

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По информации источника, несмотря на интерес со стороны английских клубов, сам игрок и его агент не против остаться в "Динамо". По условиям нового контракта Пономаренко его зарплата вырастет в 2-2,5 раза. Сейчас она составляет около 8-и тысяч долларов.

В нынешнем сезоне 19-летний Пономаренко провел 19 матчей за команду U-19, забил 12 голов и отдал 1 ассист. Пономаренко стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА по итогам текущего сезона, в его активе 5 забитых мячей в 8-ми матчах.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
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