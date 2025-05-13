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"Не все получилось, но...". Вице-президент Кривбасса отреагировал на поражение от Колоса

Премьер-лига

Комментарий функционера

"Не все получилось, но...". Вице-президент Кривбасса отреагировал на поражение от Колоса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал поражение в матче 28-го тура чемпионата Украины против "Колоса" (0:1).

"Я не тренер, не игрок. Игру комментировать не буду, но хотелось бы обратиться к болельщикам и поблагодарить их за поддержку. На стадионе "Горняк" была действительно крутая классная атмосфера, все фаны постоянно гнали нашу команду вперед. Да, не все получилось, но настоящие болельщики с клубом до конца и за это им отдельное спасибо", - сказал Гагарин.

Сейчас "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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