"Не все получилось, но...". Вице-президент Кривбасса отреагировал на поражение от Колоса

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал поражение в матче 28-го тура чемпионата Украины против "Колоса" (0:1).

"Я не тренер, не игрок. Игру комментировать не буду, но хотелось бы обратиться к болельщикам и поблагодарить их за поддержку. На стадионе "Горняк" была действительно крутая классная атмосфера, все фаны постоянно гнали нашу команду вперед. Да, не все получилось, но настоящие болельщики с клубом до конца и за это им отдельное спасибо", - сказал Гагарин.