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Таки не поможет. Ключевой игрок Кривбасса пропустит остаток сезона
Травма легионера оказалась сложнее, чем ожидалось
fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго выбыл как минимум до конца сезона.
Травма камерунского игрока, которую он получил в матче 27-го тура УПЛ против "Руха" (0:0), оказалась сложнее, чем ожидалось. Как сообщает клубная пресс-служба, детальные обследования показали, что Ивану может понадобиться операция.
Сейчас медики криворожского клуба консультируются с европейскими коллегами в целесообразности хирургического вмешательства.
В текущем сезоне Дибанго провел "Кривбасс" 23 матча во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.
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