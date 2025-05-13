Таки не поможет. Ключевой игрок Кривбасса пропустит остаток сезона

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго выбыл как минимум до конца сезона.

Травма камерунского игрока, которую он получил в матче 27-го тура УПЛ против "Руха" (0:0), оказалась сложнее, чем ожидалось. Как сообщает клубная пресс-служба, детальные обследования показали, что Ивану может понадобиться операция.

Сейчас медики криворожского клуба консультируются с европейскими коллегами в целесообразности хирургического вмешательства.

В текущем сезоне Дибанго провел "Кривбасс" 23 матча во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста.