Кобин оформил свой первый юбилей по количеству побед в качестве тренера

12 мая в заключительном матче 28-го тура УПЛ на стадионе "Ника" в Александрии "Ингулец" переиграл "Левый Берег" – 2:1.

Благодаря этому триумфу главный тренер "Ингульца" Василий Кобин записал в свой актив десятую победу в рамках УПЛ и Кубка Украины.

Всего в чемпионате Украины Кобин как тренер побеждал восемь раз. А вот в национальном Кубке Василий одерживал победу только дважды.