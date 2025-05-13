  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кобин оформил свой первый юбилей по количеству побед в качестве тренера

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кобин оформил свой первый юбилей по количеству побед в качестве тренера

Премьер-лига

Ингулец вчера обыграл Левый Берег

Кобин оформил свой первый юбилей по количеству побед в качестве тренера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

12 мая в заключительном матче 28-го тура УПЛ на стадионе "Ника" в Александрии "Ингулец" переиграл "Левый Берег" – 2:1.

Благодаря этому триумфу главный тренер "Ингульца" Василий Кобин записал в свой актив десятую победу в рамках УПЛ и Кубка Украины.

Всего в чемпионате Украины Кобин как тренер побеждал восемь раз. А вот в национальном Кубке Василий одерживал победу только дважды.

По теме
yellow-arrow
Официально: Динамо дозаявило своего новичка на остаток сезона в УПЛ
yellow-arrow
ЛНЗ не выигрывает 7 матчей подряд. Григорчук рассказал о реакции президента
yellow-arrow
Кривбасс рассказал о защитниках, которые исполнили символический удар в матче УПЛ против Колоса
Василий Кобин Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости