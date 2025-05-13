Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин оформил свой первый юбилей по количеству побед в качестве тренера
Ингулец вчера обыграл Левый Берег
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
12 мая в заключительном матче 28-го тура УПЛ на стадионе "Ника" в Александрии
Благодаря этому триумфу главный тренер "Ингульца" Василий Кобин записал в свой актив десятую победу в рамках УПЛ и Кубка Украины.
Всего в чемпионате Украины Кобин как тренер побеждал восемь раз. А вот в национальном Кубке Василий одерживал победу только дважды.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Судаков на пути в Серию А: известна зарплата хавбека Шахтера в новом клубе
- В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
- Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича
- Ингулец обходит Левый берег. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000