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ЛНЗ не выигрывает 7 матчей подряд. Григорчук рассказал о реакции президента

Премьер-лига
Обновлено

Команда в явном кризисе

ЛНЗ не выигрывает 7 матчей подряд. Григорчук рассказал о реакции президента

Фото - ФК ЛНЗ / автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук в свете затяжной серии без побед, высказался о президенте черкасского клуба Викторе Кравченко. Коуч заявил, что функционер постоянно снимает напряжение с тренерского штаба и команды.

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"Наш президент делает это постоянно. В каком это виде – это опять же наше дело, и мы не все можем и хотим рассказывать.

Он просто отличный и прекрасный президент. Дай ему Бог здоровья и дай Бог, чтобы скорее он гордился этой командой", – сказал Григорчук.

Напомним, что ЛНЗ на данный момент занимает 12-е место в таблице УПЛ, а безвыигрышная серия черкасского клуба составляет уже 7 матчей.

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Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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