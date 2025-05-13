ЛНЗ не выигрывает 7 матчей подряд. Григорчук рассказал о реакции президента

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук в свете затяжной серии без побед, высказался о президенте черкасского клуба Викторе Кравченко. Коуч заявил, что функционер постоянно снимает напряжение с тренерского штаба и команды.

"Наш президент делает это постоянно. В каком это виде – это опять же наше дело, и мы не все можем и хотим рассказывать. Он просто отличный и прекрасный президент. Дай ему Бог здоровья и дай Бог, чтобы скорее он гордился этой командой", – сказал Григорчук.

Напомним, что ЛНЗ на данный момент занимает 12-е место в таблице УПЛ, а безвыигрышная серия черкасского клуба составляет уже 7 матчей.