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ЛНЗ не выигрывает 7 матчей подряд. Григорчук рассказал о реакции президента
Команда в явном кризисе
Фото - ФК ЛНЗ / автор - невідомий
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук в свете затяжной серии без побед, высказался о президенте черкасского клуба Викторе Кравченко. Коуч заявил, что функционер постоянно снимает напряжение с тренерского штаба и команды.
"Наш президент делает это постоянно. В каком это виде – это опять же наше дело, и мы не все можем и хотим рассказывать.
Он просто отличный и прекрасный президент. Дай ему Бог здоровья и дай Бог, чтобы скорее он гордился этой командой", – сказал Григорчук.
Напомним, что ЛНЗ на данный момент занимает 12-е место в таблице УПЛ, а безвыигрышная серия черкасского клуба составляет уже 7 матчей.
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