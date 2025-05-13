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Кривбасс рассказал о защитниках, которые исполнили символический удар в матче УПЛ против Колоса
Спасибо нашим защитникам!
fckryvbas.com
"Кривбасс" рассказал о защитниках, которые исполнили символический удар в матче УПЛ против "Колоса".
Первый символический удар в матче выполнили защитники "Азовстали" Виталий Андрущенко и Игорь Горцукевич. Военнослужащие более двух лет находились в плену.
"Бойцы еще до начала полномасштабного вторжения вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Защищали границы государства на самых горячих направлениях. В том числе держали оборону крепости Азовсталь. По приказу Президента сложили оружие и попали в плен. В неволе пробыли более двух лет.
Имеют награды "За воинскую службу Украины". Болельщики ФК "Кривбасс" с многолетним стажем. Слава Героям!" - написал клуб.
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Напомним, что "Кривбасс" минимально уступил "Колосу" (0:1) и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.
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