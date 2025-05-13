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Черноморец объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи команды
Лучше поздно, чем никогда
t.me/fcchornomorets
"
Клуб получил разрешение от местной администрации на посещение болельщиками стадиона "Черноморец". Отмечается, что учитывая военное положение, речь идет об открытии двух секторов.
Таким образом, одесский клуб уже начал реализацию билетов на матч 29-го тура УПЛ с "Динамо", который состоится в воскресенье, 18 мая.
Также напомним, что в матче 30-го тура УПЛ также на родном стадионе примет "Александрию".
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Источник:ТГ-канал Чорноморця
Опубликовал: Михаил Черныш
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