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Хавбек Вереса: Не могу сказать, что мы провалили последние три матча

Премьер-лига

У Вереса три поражения в последних трех матчах

Хавбек Вереса: Не могу сказать, что мы провалили последние три матча

nkveres.com

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Годя высказался о серии из трех подряд поражений команды в чемпионате Украины.

"Я не могу сказать, что последние три поединка мы провалили. Действовали в присущем нам стиле, часто угрожали воротам соперников. Вот только с прицелом возникли проблемы. И это где-то психологически давило на команду.

К тому же невезение давало о себе знать. В отличие от нас визави реализовывали все даже полумоменты. Но хочется верить, что в заключительных поединках – с "Александрией" и ЛНЗ – ровенская команда реабилитируется перед болельщиками. Что для этого нужно? Прежде всего, прервать безголевую трехматчевую серию", - сказал Годя.

Напомним, что после 28 туров "Верес" имеет 35 очков и занимает 9-е место в чемпионате Украины.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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