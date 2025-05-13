Хавбек Вереса: Не могу сказать, что мы провалили последние три матча

Полузащитник " Вереса " Дмитрий Годя высказался о серии из трех подряд поражений команды в чемпионате Украины.

"Я не могу сказать, что последние три поединка мы провалили. Действовали в присущем нам стиле, часто угрожали воротам соперников. Вот только с прицелом возникли проблемы. И это где-то психологически давило на команду.

К тому же невезение давало о себе знать. В отличие от нас визави реализовывали все даже полумоменты. Но хочется верить, что в заключительных поединках – с "Александрией" и ЛНЗ – ровенская команда реабилитируется перед болельщиками. Что для этого нужно? Прежде всего, прервать безголевую трехматчевую серию", - сказал Годя.