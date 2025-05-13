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Скандальный хавбек Шахтера летом вернется в донецкий клуб
Впрочем, дальнейшая судьба Хусрава Тоирова в донецкой команде неясна
shakhtar.com
Таджикский вингер "
Впрочем, пока что его судьба в составе "горняков" также неясна. В первой команде на него не рассчитывают, и возможно, он будет играть за команду "Шахтера" U-21, если этот чемпионат будет возобновлен, что в последнее время обсуждают клубы УПЛ.
В любом случае, окончательное решение по игроку в "Шахтере" будут принимать по окончанию сезона.
Напомним, что Тоиров отправился в аренду в "Черноморец" в феврале этого года и с того момента провел за "моряков" 5 матчей в УПЛ.
Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что лайкнул пост о победе сборной России по футболу.
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