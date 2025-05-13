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Скандальный хавбек Шахтера летом вернется в донецкий клуб

Премьер-лига

Впрочем, дальнейшая судьба Хусрава Тоирова в донецкой команде неясна

Скандальный хавбек Шахтера летом вернется в донецкий клуб

shakhtar.com

Новина українською

Таджикский вингер "Шахтера" Хусрав Тоиров, который сейчас играет в аренде в "Черноморце", летом, по окончании аренды, вернется в донецкий клуб.

Впрочем, пока что его судьба в составе "горняков" также неясна. В первой команде на него не рассчитывают, и возможно, он будет играть за команду "Шахтера" U-21, если этот чемпионат будет возобновлен, что в последнее время обсуждают клубы УПЛ.

В любом случае, окончательное решение по игроку в "Шахтере" будут принимать по окончанию сезона.

Напомним, что Тоиров отправился в аренду в "Черноморец" в феврале этого года и с того момента провел за "моряков" 5 матчей в УПЛ.

Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что лайкнул пост о победе сборной России по футболу.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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