Официально: Динамо дозаявило своего новичка на остаток сезона в УПЛ

"Динамо" официально дозаявило своего новичка, 25-летнего колумбийского вингера Анхеля Торреса для участия в матчах нынешнего сезона УПЛ.

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Так как киевляне подписали игрока на правах свободного агента, его дозаявка фактически в концовке сезона не является проблемой.

Интересно, что на днях журналист Игорь Цыганык заявил, что Торрес может и дебютировать за "Динамо" еще в нынешнем сезоне. В случае, если киевляне оформят чемпионство в матче 29-го тура с "Черноморцем", то есть большая вероятность того, что мы увидим колумбийца в матче 30-го тура с "Колосом".

Последним клубом Торреса был австралийский "Сентрал Кост Маринерс". В его составе он провел 33 матча, забив 15 голов, отдав 7 ассистов и выиграв национальный чемпионат.

Впрочем, также стоит отметить, что футболист почти год не имел игровой практики из-за обвинений в изнасиловании в Австралии. В итоге, Торрес был оправдан и смог подписать контракт с "Динамо".