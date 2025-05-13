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Ярмоленко все-таки продлит соглашение с Динамо. Но с одним интересным пунктом в контракте
Если будут проблемы со здоровьем, Андрей сможет уйти со сцены уже зимой
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
35-летний вингер "
По данным источника, футболист достиг договорённости с клубом о продлении контаркта на еще один сезон, то есть, до конца сезона 2025/26.
Впрочем, также есть договоренность, что в соглашение будет приписан пункт, по которому после первой части следующего сезона футболист сможет завершить карьеру, если не сможет играть из-за травм и физического состояния.
При этом Ярмоленко останется в "Динамо" и даже станет спортивным директором.
Как сообщает Бурбас, Андрей Николаевич уже сейчас влияет на трансферную политику клуба, и при подписании вингера Анхеля Торреса учитывалось и мнение Ярмоленко.
Напомним, что в этом сезоне на счету Ярмоленко 30 матчей, 10 голов и 1 ассист в составе "Динамо".
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