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Ярмоленко все-таки продлит соглашение с Динамо. Но с одним интересным пунктом в контракте

Премьер-лига
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Если будут проблемы со здоровьем, Андрей сможет уйти со сцены уже зимой

Ярмоленко все-таки продлит соглашение с Динамо. Но с одним интересным пунктом в контракте

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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35-летний вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко все-таки продлит контракт с киевским клубом. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, футболист достиг договорённости с клубом о продлении контаркта на еще один сезон, то есть, до конца сезона 2025/26.

Впрочем, также есть договоренность, что в соглашение будет приписан пункт, по которому после первой части следующего сезона футболист сможет завершить карьеру, если не сможет играть из-за травм и физического состояния.

При этом Ярмоленко останется в "Динамо" и даже станет спортивным директором.

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Как сообщает Бурбас, Андрей Николаевич уже сейчас влияет на трансферную политику клуба, и при подписании вингера Анхеля Торреса учитывалось и мнение Ярмоленко.

Напомним, что в этом сезоне на счету Ярмоленко 30 матчей, 10 голов и 1 ассист в составе "Динамо".

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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