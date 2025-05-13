Поворознюк – о своей судимости: Сказали, что избил в армии лейтенанта и сержанта, хотя я этого не помню – так понапивались, а оказалось, это мне приписали

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своей судимости.

"Это история 35-летней давности, когда я служил в армии. Произошла такая ситуация, когда отмечали стодневку и понапивались. Я остался в каптерке спать, а к утру мне одели наручники, повезли и я так не понял, что произошло. Вообще ничего не помню – так понапивались.

Затем просидел 129 суток в одиночной камере, так и не понял, за что. Ко мне никто не ходит, ничего не спрашивает. А когда пошли очные ставки, выяснились, что я лейтенанту челюсть сломал и сержанту нос, хотя я этого не помню. Но они мне это рассказывали так уверенно, что я сам в это поверил и отбыл за это наказание. А оказалось, что их бил не я, а просто мне приписали, потому что его папа – прокурор, а мама – первый секретарь партии приехали, купили этого лейтенанта и сержанта и сказали: "Говори, что это Поворознюк тебя бил". Вот и вся история.

Он через 35 лет приехал ко мне и сказал правду только после того, как в автокатастрофе погибла его жена, двое детей и третий сын лежит в коме. Ему кто-то напомнил, что это карма, что у него есть какой-то грех и он приехал и мне исповедался, что это все он избивал, а я за его грехи ответил.

Хотя я сам поверил, когда на судье он сам был свидетелем, давал показания. Лейтенант давай показания, сержант давал – я сам поверил в это. В своей книге я описал ситуацию, словно это был я, потому что сам поверил в это. А оказывается, что так бывает. Первая судимость, нацепившая на меня ярлык бандита, а через 5 лет я узнал, что это не я.

Если бы не Вологодский суд, то можно было бы реабилитироваться хорошо, но есть то, что имеем. Если честно – возможно, я и благодарю за это, потому что я был молодой пацан, старший сержант. Думал, освобожусь старшиной, пойду в милицию работать, бандитов ловить, а потом бац, и мне самому навесили ярлык бандита.

Сижу и думаю: может быть, и хорошо, что я не пошел в милицию работать, а стал тем, кем я стал", – сказал Поворознюк.