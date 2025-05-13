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Легенда Шахтера: Если Динамо боролось за чемпионство в СССР, нас просили не сопротивляться в Киеве
Интересные истории из конца 80-х
Фото з відкритих джерел
Легенда донецкого "
– Москва обвиняла украинские клубы, которые, якобы по указанию сверху, были вынуждены отдавать "Динамо" очко дома и два на выезде. Что вы знаете о такой системе?
– Такое утверждение несколько преувеличено.
– Но если посмотреть статистику, то за десять лет, которые вы провели в "Шахтере", в большинстве случаев так и было. Как это объяснимо?
– Мы и в Киеве у "Динамо" выигрывали, и вничью там играли.
– В тот период "Шахтер" в Киеве трижды сыграл вничью и дома один раз победил "Динамо".
– Я знаю, что дома мы всегда пытались играть с "Динамо" на победу. Бывало, что выигрывали, а бывало – проигрывали (в 1986 – 1:0 выиграли, в 1985 проиграли – 1:2, – прим.) . Если на кону стояло чемпионство "Динамо", то, когда мы играли в Киеве, иногда нас просили не сопротивляться и помогли динамовцам с очками. Говорили, что для нас 9 или 13 место – это не столь важно, а они борются за золото.
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