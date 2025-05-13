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Ярмоленко - о матче с Шахтером: Давно не помню, чтобы горняки так защищались

Премьер-лига

Матч завершился вничью 2:2

Ярмоленко - о матче с Шахтером: Давно не помню, чтобы горняки так защищались

fcdynamo.com

Новина українською

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча УПЛ с "Шахтером", которій завершился вничью 2:2.

"Это был очень тяжелый матч. Если смотреть, как начинался поединок – мы проигрывали 0:2, но сумели сыграть вничью. Провели два совершенно разных тайма. Давно не помню, чтобы "Шахтер" так защищался, как это было во второй половине игры. Мне приятно, что наша команда сумела переломить ход матча.

Это случилось благодаря тактическим изменениям, которые сделал главный тренер. Игроки общались между собой, поменяли некоторые детали. Ведь мы вышли на поле скованными, боялись играть в свой футбол. Но почему и кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков. Терять было нечего и мы начали играть в свой футбол", – сказал Ярмоленко.

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Источник:
Денис Бойко
Опубликовал: Михаил Черныш
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