Палкин: Очень важно сохранить наше название - Шахтер. Этим мы показываем всем, что вернемся в Донецк

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал западным СМИ о нынешнем положении клуба.

"Очень важно сохранить наше название - "Шахтер", потому что мы показываем всем, что однажды мы вернемся в Донецк.

Однажды, да. Возможно, это будет не завтра или послезавтра. Возможно, это будет когда-то с другими игроками и другим руководством, но мы верим, что однажды мы вернемся.

Мы – люди, которые никогда не сдаются, поэтому для нас важно играть в футбол.

Мы мечтаем когда-то вернуться домой. Очень тяжело уехать и играть без дома. Да, сейчас вся страна – наш дом. Украина – наш дом", - сказал Палкин.