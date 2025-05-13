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Палкин: Очень важно сохранить наше название - Шахтер. Этим мы показываем всем, что вернемся в Донецк

Премьер-лига
Обновлено

Генеральный директор клуба дал интервью американским СМИ

Палкин: Очень важно сохранить наше название - Шахтер. Этим мы показываем всем, что вернемся в Донецк

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал западным СМИ о нынешнем положении клуба.

"Очень важно сохранить наше название - "Шахтер", потому что мы показываем всем, что однажды мы вернемся в Донецк.

Однажды, да. Возможно, это будет не завтра или послезавтра. Возможно, это будет когда-то с другими игроками и другим руководством, но мы верим, что однажды мы вернемся.

Мы – люди, которые никогда не сдаются, поэтому для нас важно играть в футбол.

Мы мечтаем когда-то вернуться домой. Очень тяжело уехать и играть без дома. Да, сейчас вся страна – наш дом. Украина – наш дом", - сказал Палкин.

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Источник:
The Washington Post
Опубликовал: Михаил Черныш
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