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Палкин: Очень важно сохранить наше название - Шахтер. Этим мы показываем всем, что вернемся в Донецк
Генеральный директор клуба дал интервью американским СМИ
shakhtar.com
Генеральный директор "
"Очень важно сохранить наше название - "Шахтер", потому что мы показываем всем, что однажды мы вернемся в Донецк.
Однажды, да. Возможно, это будет не завтра или послезавтра. Возможно, это будет когда-то с другими игроками и другим руководством, но мы верим, что однажды мы вернемся.
Мы – люди, которые никогда не сдаются, поэтому для нас важно играть в футбол.
Мы мечтаем когда-то вернуться домой. Очень тяжело уехать и играть без дома. Да, сейчас вся страна – наш дом. Украина – наш дом", - сказал Палкин.
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