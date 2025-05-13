  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко - про Гармаша: Было такое, что после удаления он говорил: "Не уйду с поля. Судья пошутил"

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко - про Гармаша: Было такое, что после удаления он говорил: "Не уйду с поля. Судья пошутил"

Премьер-лига
Обновлено

Просто человек с таким характером

Ярмоленко - про Гармаша: Было такое, что после удаления он говорил: "Не уйду с поля. Судья пошутил"

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко вспомнил об игре с Денисом Гармашем в составе "бело-синих". В общей сложности Ярмоленко и Гармаш провели вместе 223 матча за разные команды "Динамо" и национальную сборную.

Читайте такжеЯрмоленко все-таки продлит соглашение с Динамо. Но с одним интересным пунктом в контракте

"Денис - футболист классный, и человек тоже хорош. Конечно, он со своими приколами. Думаю, когда ты уже с ним проводишь много времени, то понимаешь, что и как, и когда он может немного перегнуть или взорваться. Потом к этому относишься спокойно.

Ну человек просто с таким характером. Когда мы были в "Динамо-2" и потом перешли в первую команду, сначала на него злились, потому что он мог завестись фиг знает из-за чего.

Когда судья показывает ему красную карточку, ты ему говоришь: "Кум, иди". А он отвечает: "Нет, не уйду. Он пошутил". Ну и что ты человеку сделаешь? Это было дважды. Однажды это была игра за дубль против "Шахтера", когда его удалили, и он не хотел уходить. Но футболист топ.

Вот когда у всей команды не идет игра, то это будет лучший матч Гармаша. Я помню, что он всегда умел переворачивать такие игры. Один гол и все меняется. Все пошло, все побежали, все выходит. Этот характер очень много помогал и команде, и ему", – рассказал Ярмоленко.

По теме
yellow-arrow
Ярмоленко: Я не ходил, как некоторые футболисты: "Ой, меня не отпустили в Европу, все плохо, все плохие"
yellow-arrow
Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову: Романо назвал сумму
yellow-arrow
Палкин: Очень важно сохранить наше название - Шахтер. Этим мы показываем всем, что вернемся в Донецк
Денис Гармаш Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Денис Бойко
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости