Ярмоленко - про Гармаша: Было такое, что после удаления он говорил: "Не уйду с поля. Судья пошутил"

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко вспомнил об игре с Денисом Гармашем в составе "бело-синих". В общей сложности Ярмоленко и Гармаш провели вместе 223 матча за разные команды "Динамо" и национальную сборную.

"Денис - футболист классный, и человек тоже хорош. Конечно, он со своими приколами. Думаю, когда ты уже с ним проводишь много времени, то понимаешь, что и как, и когда он может немного перегнуть или взорваться. Потом к этому относишься спокойно.

Ну человек просто с таким характером. Когда мы были в "Динамо-2" и потом перешли в первую команду, сначала на него злились, потому что он мог завестись фиг знает из-за чего.

Когда судья показывает ему красную карточку, ты ему говоришь: "Кум, иди". А он отвечает: "Нет, не уйду. Он пошутил". Ну и что ты человеку сделаешь? Это было дважды. Однажды это была игра за дубль против "Шахтера", когда его удалили, и он не хотел уходить. Но футболист топ.

Вот когда у всей команды не идет игра, то это будет лучший матч Гармаша. Я помню, что он всегда умел переворачивать такие игры. Один гол и все меняется. Все пошло, все побежали, все выходит. Этот характер очень много помогал и команде, и ему", – рассказал Ярмоленко.