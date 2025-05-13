Ярмоленко: Я не ходил, как некоторые футболисты: "Ой, меня не отпустили в Европу, все плохо, все плохие"

35-летний вингер " Динамо " Андрей Ярмоленко высказался о своем заграничном этапе карьеры.

– Ты поехал за границу впервые в 27 лет. Как ты чувствовал на тот период: это было слишком поздно или было именно в тот момент, когда ты был готов на 100 процентов ехать из "Динамо" в зарубежный клуб?

– Возможно, нужно было немного раньше – года на два.

– Давай откровенно: тебе хотелось гораздо раньше поехать?

– Конечно, мне хотелось гораздо раньше поехать, но я не ходил, как некоторые футболисты: "Ой, меня не отпустили, как все плохо, жизнь несправедлива, все плохие, я на всех обиделся, не хочу тренироваться, не хочу играть". У меня такого не было.

Да, обида какая-то была, но я играю в команде своей мечты – я мечтал всегда быть в "Динамо", я получаю хорошую зарплату за это. Ну, ладно, не продали меня сегодня – возможно, продадут завтра. Но сбавлять требования к себе? Я немного другой человек, поэтому каждое трансферное окно я просто думал: "Не получилось перейти? Ну, ничего, поехали дальше работать".

Говорить о том, можно ли было поменять что-то, можно ли было раньше – а кто знает, как бы оно пошло там? Может, я бы не сделал себе такое имя в "Динамо" и в Европе так же ничего бы не сделал.

– Была информация, что в 2015 году тебя хотел "Сток Сити".

– Я встречался с представителями этого клуба.

– Я больше к тому, что если бы ты в 2015-м поехал в "Сток Сити", могло бы уже так не состояться, не было бы, например, "Боруссии", "Вест Хэма". Поэтому я так понимаю, что все пошло так, как должно было быть, и ты ни о чем не жалеешь.

– Нет, ни в коем случае ни о чем не жалею. Если откровенно, моя карьера в Европе – наверное, я мечтал и думал, что она будет другой, что я добьюсь каких-то высот. Есть разные причины – тренер, где-то адаптация, где-то я языка не знал. Это все такие мелочи, которые сказываются на твоей игре, тебе как игроке.

Поэтому ни в коем случае ни о чем не жалею. Для меня самое главное – что я до сих пор играю в сборной, играю на высоком уровне за лучший клуб Украины. Я вообще доволен своей карьерой.