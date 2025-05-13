Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову: Романо назвал сумму

"Шахтер" отклонил первоначальное предложение от "Наполи" по поводу хавбека "горняков" Георгия Судакова. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте также Судаков на пути в Серию А: известна зарплата хавбека Шахтера в новом клубе

В своем твиттере Романо написал, что "Наполи" предложил за игрока 35 млн евро, но "горняки" хотят получить больше.

В текущем сезоне 22-летний Судаков отыграл 35 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Георгия в 32 млн евро.