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Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову: Романо назвал сумму
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" отклонил первоначальное предложение от "Наполи" по поводу хавбека "горняков" Георгия Судакова. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В своем твиттере Романо написал, что "Наполи" предложил за игрока 35 млн евро, но "горняки" хотят получить больше.
В текущем сезоне 22-летний Судаков отыграл 35 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Георгия в 32 млн евро.
???????????? Napoli have approached Shakhtar Donetsk for Georgiy Sudakov; but the club wants more than initial package in excess of €35m offered in order to give the green light.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2025
Sudakov, understood to be keen on eventual move to Napoli but no club-to-club agreement so far. pic.twitter.com/6Zewlcj977
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