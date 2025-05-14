Клубы, которых не хватает в профессиональном футболе Украины. Часть 2

В первой части мы вспоминали главные команды Сум, Кропивницкого и Николаева. Во второй статье поговорим о клубах из Черкасс, Херсона, Луцка и Ужгорода.

Днепр (Черкассы) / Славутич / Черкасский Днепр

В советские времена команда не могла похвастаться серьезными достижениями. Коллектив создали в 1955-м – через год после образования Черкасской области. 5 сезонов "Днепр" провел во втором дивизионе, 22 сезона – в третьем, еще 10 лет играл в соревнованиях среди коллективов физкультуры.

После периода СССР в сезонах 1998/99 и 1999/00 клуб претендовал на выход в Высшую лигу. В первом случае команду заставили играть не предусмотренный в регламенте переходной матч с "Прикарпатьем" (1:3), а через год элитный дивизион сократили до 14 участников, поэтому повышение в классе не произошло. В 2009-м клуб расформировали из-за финансовых проблем.

В 2010 году на базе команды создан новый клуб "Славутич" (Черкассы), который с 2014 года получил название "Черкасский Днепр ". Уже в дебютном для себя сезоне Второй лиги 2011/12 команда начала привлекать местных болельщиков, поскольку все понимали – это преемник "Днепра".

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Наибольшая аудитория собралась на матчах с хмельницким "Динамо" (8 300) и ПФК "Сумы" (6 300). В начале кампании 2012/13 за игрой против "Волыни" на трибунах наблюдали 9 500 фанатов. В розыгрыше 2013/14 поединки с тернопольской "Нивой" в чемпионате и донецким "Шахтером“ в полуфинале Кубка Украины посетили 10 300 поклонников футбола! Интересно, что многие клубы до сих пор никогда не пробивались в ½ соревнований , а "Славутичу" это удалось на 4-й год существования. "Днепр" выиграл Вторую лигу 2014/15 и уже через год занял второе место в Первой лиге, но в том сезоне только чемпион турнира вышел в УПЛ. После этого яркая звезда черкасского футбола начала угасать.

В мае 2018 года, после того, как "Черкасский Днепр" сообщил о переезде в Белозерье и потерял место в Первой лиге, заместитель городского головы Черкасс Юрий Ботнар сообщил, что в Черкассах создают новую (муниципальную) команду. Коллектив успел отыграть во Второй лиге 40 матчей за 1,5 сезона (12 побед).

21 июня 2023 года в Киеве состоялось заседание ХХХІ Конференции ПФЛ. По итогам обсуждения и голосования исключили пять клубов. В этом перечне был и МСК "Днепр" (Черкассы). Причина – отсутствие заявления о продлении временного приостановления участия в соревнованиях и неуплата членских взносов.

Пока "Днепр" / "Славутич“ / "Черкасский Днепр" пытался завоевать свое место под солнцем, ЛНЗ быстренько пробился в УПЛ и решил взять на себя статус флагмана Черкасщины. Но это уже другая история.

Кристалл

Команда мастеров появилась в Херсоне еще после Второй мировой войны. Тогда город представлял "Спартак", который неоднократно боролся за самые высокие места чемпионата УССР в 1950-х годах. В 1970-80-х "Локомотив" / "Кристалл" стабильно играл в третьем дивизионе СССР.

После обретения Независимости "арбузы" так и не смогли выйти на самый высокий уровень в футбольной системе Украины. Коллектив преимущественно играл во Второй лиге, где его откровенно шатало от 18-го до 1-го места. Также дважды клуб терял профессиональный статус.

Сергей Шевцов, уроженец Херсона и бывший игрок коллектива, одна из ключевых фигур клуба в 2010-х. Он работал тренером и директором созданного для возрождения команды коммунального предприятия МФК "Кристалл" Херсонского городского совета. Исчезновение было связано с тем, что депутатская комиссия молодежи и спорта не приняла программу финансирования и клуб не заплатил аттестационный взнос в установленный срок. ПФЛ отстранила коллектив от прохождения аттестации на участие во Второй лиге 2016/17.

Учитывая муниципальный статус и проблемы с инвесторами, развитие восстановленного коллектива постоянно тормозили. Вряд ли можно было ожидать больших свершений от команды со статусом КП. Особенно когда в местной власти работали такие персоналии, как Владимир Сальдо , который любил лишь пиариться на "Кристалле", когда это было выгодно.

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Сейчас на официальной странице "арбузов" в Facebook время от времени проводят аукционы и продают клубную символику. В начале 2023 года в пресс-службе заявили, что в клубе не осталось работников, что фактически означает прекращение деятельности. В ПФЛ сообщали, что сохранят членство, а все управление информационными ресурсами переходит к инициативным болельщикам.

Закарпатье / Говерла

Предшественник клуба – СК "Русь" – в первой половине XX века успел выиграть Чемпионат Словакии, Восточной Словакии и Рутении и даже поиграл во втором дивизионе фашистской Венгрии. После Второй мировой "Спартак" быстро стал одним из главных коллективов республики, трижды выиграв чемпионата УССР и однажды взяв кубок в период с 1946 по 1953 годы.

В дальнейшем советский период не принес клубу никакого позитива. В 1962 году "Верховина" вылетает в третий дивизион, где будет играть вплоть до 1990-го, пока не опустилась в четвертый.

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С обретением Независимости "Говерла" преимущественно выступала в Первой лиге. 9 лет команда представляла свой край в элите, но надолго не могла задержаться. Исключением стал период с 2012 по 2016 годы. В начале 2010-х в клуб пришла семья Шуфрич. "Закарпатье" с новыми владельцами в первый же сезон выиграло Первую лигу, повторив рекорд "Динамо-2" по количеству очков.

С выходом в элиту руководство начало приглашать футболистов на большие контракты. Пиар-ходом стало подписание контракта с бывшим игроком сборной Германии Девидом Одонкором. Сам экс-полузащитник дортмундской "Боруссии" позже признался – предложение "Говерлы" было лучшим. Финансовая расточительность в дальнейшем и привела к краху, поскольку с 2014 года выполнять обязательства по сделкам "с пятью единицами" было уже крайне трудно.

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В 2015-м ультрас клуба отказались от поддержки команды из-за политических разногласий с руководством. Коллектив почти остался без футболистов, поэтому в спешке пришлось арендовать десант из "Динамо". В мае 2016 года апелляционный комитет ФФУ по вопросам аттестации клубов отклонил апелляции "Говерлы" об отказе выдать им аттестаты на участие в следующем сезоне Премьер-лиги. Владелец команды Александр Шуфрич заявлял, что клуб прекратит существование из-за долгов перед футболистами. В июле этим все и закончилось. Были слухи о создании любительского коллектива, но до этого дело не дошло. Тем более, что уже первые шаги в своей истории делал любительский ФК "Ужгород".

Юрист Дмитрий Коробко, который представлял интересы экс-футболистов "Говерлы" заявлял , что руководителям ужгородского клуба г розит серьезная ответственность . Со временем шумиха вокруг долгов затихла.

В декабре 2022 года в городе провели турнир в честь завоевания "Говерлой" серебра во Второй лиге чемпионата СССР 1972, напомнив, что когда-то существовала такая команда...

Волынь

Футбольные команды начали появляться в Луцке еще во времена Польши. Тогда, как и впоследствии в советском периоде до 1960-х годов, это были коллективы силовых структур. Во второй половине 1950-х армейская сборная "Дома офицеров" была одной из лучших команд в регионе. Это подтверждает 2 чемпионства области и 3 кубка.

В 1960 году второй дивизион СССР решили расширить и нужен был представитель Луцка. Так и появилась "Волынь". После очередной структурной реформы в 1963 году клуб начал выступать в третьем дивизионе, в котором играл до Независимости. В Кубке СССР 1987/88 "Торпедо" продемонстрировал свой лучший результат – 1/16 финала.

В украинский период "красно-белые" 15 сезонов провели в Первой лиге (чемпионы 2001/02), а 16 лет отыграли в элите (рекорд – шестое место в кампании 2002/03). В национальном кубке "крестоносцы" трижды доходили до полуфинала (2002/03, 2009/10, 2011/12).

В 2000-х и 2010-х луцкий флагман переживал взлеты и падения. Страдал от финансовых проблем, перестановок в руководстве, даже успел побыть кадровым сателлитом "Днепра". После вылета из УПЛ в 2017 году "красно-белые" пытались вернуться в элиту, но выше 3-го места не поднимались – в то время этого было недостаточно для повышения в классе. В начале 2022-го, как и многие другие коллективы, "крестоносцы" не вернулись в профессиональный футбол.

В марте 2023 года главный тренер "Волыни" U-19 Альберт Шахов говорил о возможности для первой команды заявиться во Вторую лигу. Специалист отмечал, что "клуб приостановил свою деятельность, но не ликвидирован". Летом 2023 года Волынь была исключена из ПФЛ, потому что не подала заявку о продлении временного приостановления участия в соревнованиях сезона 2023/24 и не оплатила членские взносы. В сентябре экс-игрок команды Тарас Михалик сообщил, что инвестор отказался от финансирования, поэтому о возвращении в большой футбол речи не идет.

В контексте разговоров о возрождении клуба особое место занимает Виталий Кварцяный – бывший футболист и тренер "крестоносцев", который в совокупности отдал команде четверть века. "Пока я жив, я не оставлю попыток возродить "Волынь", – заявил Виталий Владимирович в одном из интервью. Он уже разговаривал с потенциальными инвесторами из Швеции, США и Китая, но война поломала все планы.

Сейчас ДЮФШ "Волынь" под руководством Шахова выступает в региональном первенстве.

Продолжение следует...