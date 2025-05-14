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Будковский: Нам пенальти не дают. Много вопросов к рефери. Пусть судят нормально уже
У нападающего претензии к судьям
instagram.com/zoryaluhansk
Капитан "Зари" Филипп Будковский прокомментировал ничью против "Шахтера", удаление Алаа Грама и проблемы в команде.
"Психологически нам чего-то не хватает. Так постоянно. Не хватает баланса. У нас одна игра хорошая – две провальные. Или две хорошие – одна провальная. Поэтому надо над этим поработать. Мы не разговариваем на футбольном поле. Пропускаем очень нелепые голы или удаления.
Анализ игр у нас есть. Разобрали, что опять не подсказали, игрок мог сыграть по-другому, сделал ошибку. Сейчас, наоборот, у нас удалений нет – есть у соперника".
[Об удалении в матче с "Шахтером"] "Там на ауте он немножко... Отмахнулся. Я такое не люблю. Потолкались – по желтой получили. А потом он немного задержал мяч, растерялся... Ну и заработал удаление. Я думаю, это хорошо для команды. Недаром провоцировал там на бровке.
[О борьбе за еврокубки] Мы начали неплохо и понимали, что уже можем побороться. Такая была задача. Где должны были хотя бы вничью играть с командами, – потеряли очки. Очень нелепо. Это все привело к тому, что мы просто не боремся ни за что.
[Самая нелепая потеря очков] Наверное, осенью с ЛНЗ и "Вересом" в первом круге. Еще нам пенальти не дают. Много вопросов к рефери. В начале второго круга мы должны были 3-4 раза бить пенальти. Есть у них делегаты, пусть разбираются. Пусть судят нормально уже", – заявил нападающий.
В текущем сезоне форвард участвовал в 10 голах "черно-белых".
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