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Бутко - о матче с Динамо: Им надо выигрывать титул, а нам – оставаться в УПЛ. Поэтому будет бой

Премьер-лига
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Футболист нацелен на борьбу

Бутко - о матче с Динамо: Им надо выигрывать титул, а нам – оставаться в УПЛ. Поэтому будет бой

Фото пресслужби ФК "Чорноморець"

Новина українською

Защитник "Черноморца" Богдан Бутко оценил календарь "моряков" в двух последних турах УПЛ.

"Когда есть результат – то, конечно, супер. Да, всегда тяжело, но против "Ворсклы" хоть была игра от нашей команды – и хорошая игра. Поэтому мы и заслуживали этот результат.

1-й тайм был такой боевитый, немного сумбура было. А 2-й тайм – нам уже нечего было терять и мы только за победой бежали. Когда ты 10 или 8 игр подряд проигрываешь, то какое может быть настроение? Конечно, когда ты выигрываешь, настроение всегда хорошее".

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[Об уровне Ракицкого] "Да, конечно, квалификация есть. Уже возраст, само собой, но когда есть квалификация, опыт – если бы таких игроков было побольше, то было бы очень хорошо.

Мы понимаем, против каких команд нам играть. Ничего, тем интереснее будет им противостоять. Им надо выигрывать титул в этом сезоне, а нам – оставаться в УПЛ. Поэтому будет бой.

Надо на максимум играть всегда и выкладываться, а не так, как некоторые игроки – и тогда будет результат, будет радость", – сказал Бутко.

34-летний Богдан в этом сезоне провел 23 встречи.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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