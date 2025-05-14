Бутко - о матче с Динамо: Им надо выигрывать титул, а нам – оставаться в УПЛ. Поэтому будет бой

Защитник "Черноморца" Богдан Бутко оценил календарь "моряков" в двух последних турах УПЛ.

"Когда есть результат – то, конечно, супер. Да, всегда тяжело, но против "Ворсклы" хоть была игра от нашей команды – и хорошая игра. Поэтому мы и заслуживали этот результат.

1-й тайм был такой боевитый, немного сумбура было. А 2-й тайм – нам уже нечего было терять и мы только за победой бежали. Когда ты 10 или 8 игр подряд проигрываешь, то какое может быть настроение? Конечно, когда ты выигрываешь, настроение всегда хорошее".